音樂劇「台灣有個好萊塢」 不懂台語也看得懂

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音樂劇「台灣有個好萊塢」以60年代繁花似錦的台語片盛世為故事背景，講述時代男女的夢想與希望，今年重新推出，即日起到12月18日在台北表演藝術中心球劇場演出。（瘋戲樂工作室提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月3日

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）台語音樂劇「台灣有個好萊塢」曾登金馬獎開場和中華民國111年國慶光雕點燈儀式演出，現在也在台北表演藝術中心球劇場加演進化版，有觀眾回應劇情平易近人，聽不懂台語也看得懂。

瘋戲樂工作室發布新聞稿表示，2022年升級版的「台灣有個好萊塢」，加入影視明星羅北安和苗可麗參與演出，卡司更加堅強。舞台劇中堅分子、電影「返校」中的教官演員朱宏章，也在這齣音樂劇中開啟人生初次音樂劇演出，演技精湛。部分演員從觀眾席帶戲出場，也增加了觀戲驚喜感。

音樂劇「台灣有個好萊塢」以60年代繁花似錦的台語片盛世為故事背景，講述時代男女的夢想與希望，2019年首次在城市舞台正式推出後反應熱烈，也登上金馬獎頒獎典禮舞台與國慶光雕點燈儀式。2020年接連於國表藝北中南三場館演出，至今已累積破2萬人次觀賞，今年則重新推出。

劇團也特別邀請文夏老師的夫人也是當年文夏四姐妹的文香女士觀賞，文香表示，藉由好萊塢一劇看到許多過去當年的景象與故事，讓她想起文夏老師當年帶著文夏四姐妹到處跑場的回憶；劇中聽見作曲王希文埋入文夏老師唱過的歌曲橋段，文香也特別感動。

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劇組這幾天也收到不少好評，有觀眾表示曾入場前2次演出，3刷依舊非常感動，劇本及音樂都有往更好的方向修正，值得一看。有觀眾在受訪時忍不住說，看完之後很想去士林夜市熱舞，也說劇情平易近人，不需要聽得懂台語也可以完全看得懂。

音樂劇「台灣有個好萊塢」將自即日起到12月18日演出，地點在台北表演藝術中心球劇場。劇團先前也對外公告今年演完將會封箱，提醒大眾要把握最後機會。（編輯：陳政偉）1111203