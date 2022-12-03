時報文學獎 尹雯慧書寫台北101工殤獲報導文學獎

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）第43屆時報文學獎頒獎典禮今天在時報大樓登場，報導文學首獎由尹雯慧以刻畫台北101工殤事件的「除了死亡，還剩下什麼？」獲得；新詩首獎由賴文誠以「大夜班的護理紀錄」一詩獲得。

散文首獎由黃亭瑀以「蛛生」一文獲得；影視小說首獎從缺，二獎由馬來西亞作家吳道順以「蓮花紅」一文獲得。

文化部長李永得致詞時表示，時報文學獎與聯合報、自由時報的文學獎並稱，更早之前時報就展現對台灣文學的影響力，已成為華文文學界指標性的文學獎。

他說，文化部非常支持這個文學平台能一直持續下去，同時也感謝時報過去幾十年的努力，以及許多文學界的朋友共同耕耘、灌溉，未來文化部會跟大家一起努力，讓文學有更多園地、更多元創作空間，創造更豐富台灣的文化。

中國時報總編輯王銘義致詞時表示，時報文學獎43年來，可說是台灣半部文學史，也是台灣文學界的喜馬拉雅山，在大疫年代，文學書寫是一個出口，也是一個增強生命韌性的平台與工具，時報文學獎很榮幸能提供這樣的一個平台，讓華人世界的創作可以一代傳一代。

報導文學首獎由尹雯慧以「除了死亡，還剩下什麼？」一文獲得，評審、作家履彊認為，作者訪談對象為參與台北101大樓及高雄市輕軌建設的營造工人目睹其弟阿志在2002年331大地震中，由250公尺高的樓層工地跌落地面致死，如同「與夢想一起墜落」哀慟逾恆，畢生魂牽夢縈的傷痛與思念，感人肺腑。

尹雯慧是獨立記者，曾獲選雲門舞集「流浪者計畫」、文化部「台灣詩人流浪計畫」、國家地理雜誌全球攝影大賽得主。

尹雯慧在得獎感言中表示，「書寫他者，從來都是映照自身」，331地震造成的101大樓工殤事件重新被述說、被看見的此刻，很多的反省與感觸也在他鄉的旅程中，艱辛地交織。她認為這個世界需要深刻的同理，「我戒慎恐懼地期待，自己能不負所托」。

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新詩首獎由退休教師賴文誠以「大夜班的護理紀錄」一詩獲得，評審、詩人陳克華表示，作者顯然做足了準備工夫，將護理師的大夜班工作細節，所有可能用到的專有名詞，和「詩」做了無比緊密的聯結，令人懷疑作者本身就是從事這方面的工作。

賴文誠在得獎感言中表示，他多年來已經習慣以詩作影印自己，習慣在喧鬧中以文字剪取心緒的寧靜。創作之路，孤獨而深邃，但他仍試圖以專注的眼睛敲擊出每一個閃爍著微光的字。（編輯：張芷瑄）1111203