黃亭瑀刻畫「蛛生」人生 獲時報文學獎散文首獎

第43屆時報文學獎3日舉行頒獎典禮，散文類首獎由作家黃亭瑀以「蛛生」獲獎；新詩類首獎由賴文誠以「大夜班的護理紀錄」獲肯定；報導文學類則由尹雯慧憑「除了死亡還剩下什麼？」拿下首獎，3人頒獎後開心合影。（中國時報提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年12月3日

（中央社記者邱祖胤台北3日電）第43屆時報文學獎今天舉行頒獎典禮，散文首獎由黃亭瑀以「蛛生」一文獲得；影視小說首獎從缺，二獎由馬來西亞作家由吳道順以「蓮花紅」獲得。

散文組評審、作家平路認為，「蛛生」文中當跳蛛生命結束，讀者跟隨作者的筆觸，亦感知自然規律中自身的無能為力，而艱難的孕育，與生命狀態的永恆或者無關，單純為了體驗感情的溫暖、相處的歡快，亦或是脆弱生命與永恆之間若有似無的一線連繫。

黃亭瑀致詞時表示，曾在報導、學術中擺盪的她，在病後開始文學創作，才發現「文學的包容性很高，可以把所有想寫的都放在裡面」。黃亭瑀在得獎感言中也寫道，如果有更多人因此發現「跳蛛」多麼可愛就太好了，謝謝親愛的老公和家人，陪她度過這幾年的煎熬病況。

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影視小說首獎從缺，二獎由吳道順以「蓮花紅」獲得，評審、作家林俊頴認為，紅色的蓮花隱然也儼然是這位馬華來台青年成長創傷的象徵，亦即死亡的威脅，其實更像是嗅覺靈敏的獵狗，緊緊追隨。全篇低氣壓籠罩，但更多的是台灣與馬來西亞的兩地對照，題材的殊異，讓這小說突出。

吳道順在得獎感言中表示，「大疫還有呼吸，波濤中的方舟觀望的星辰，宛如昔日的夢。日子依舊偶爾閱讀，或書寫。生活依舊艱難，小說世界偶爾有初生的嫩葉。」（編輯：吳協昌）1111203