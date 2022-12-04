CxC創利市集成軍週年 匯聚逾千名創作者

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「Content x Creator創利市集」於2021年創立，以打造集結數位漫畫、文字創作的內容平台為目標。左起為共同創辦人暨市場總監陳宏睿、共同創辦人暨產品總監王潔英。（CxC創利市集提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月4日

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（中央社記者王寶兒台北4日電）數位創作當道，「Content x Creator創利市集」去年創立，以打造集結數位漫畫、文字創作的內容平台為目標，逾2000名創作者於平台自由「開店」，足見台灣創作者蓬勃能量。

CxC由曾擔任數位漫畫平台「CCC創作集」負責人的陳宏睿及專精平台營運的王潔英創辦。陳宏睿現為CxC市場總監，王潔英則是產品總監。根據平台統計，CxC首年累積超過15萬名會員，近4萬篇作品上架，累積瀏覽數則突破千萬。

陳宏睿形容，像YouTube平台匯聚各種影片內容，CxC則是匯聚圖像、文字內容為主的平台。他向中央社記者表示，CxC使用者可以將自己創作的內容放上來，若創作者開發自身周邊商品，網站也可以協助導購，從一個網站就能看見創作者所有作品，甚至讓其他人有機會看見，就是CxC創立目的。

王潔英表示，去年曾和台灣漫畫家聊天，發現創作者生活和她所想的「並不一樣」。在數位平台興盛年代，以出版社而言，經營平台可能太燒錢，創作者多利用現有社群平台推廣自己作品，但現有社群平台可能又有演算法、無消費衝動等障礙，無法實際協助維持生計，因此才想成立專門以刊載內容為主的平台CxC。

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目前進駐CxC開店的創作者，包含「總統級貓奴」作者「NISIN寧欣蠢羊」、LINE WEBTOON連載作品「我的室友帥哥學長」的漫畫家餅乾、近期出版BL漫畫「還珠哥哥」的漫畫家十八日、文字創作者卡西尼星環等。

CxC透過新聞稿表示，CxC將持續深化創作者與產業交流機會，如每年舉辦創作者大會等，同時串接產官學界資源以協助加速「數位轉型」，如融入學校課程傳授業界經驗，並與文化部Copyright Hub合作，為創作內容獲進一步智財權保障。（編輯：管中維）1111204