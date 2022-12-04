建蓁環境文學獎 蕭舜恩從藻類觀察出發獲首獎

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由建蓁環境教育基金會與網路平台「上下游副刊」主辦的「建蓁環境文學獎」，3日舉行頒獎典禮，評審團與得獎者合影。（建蓁環境教育基金會提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年12月4日

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（中央社記者邱祖胤台北4日電）由建蓁環境教育基金會與網路平台「上下游副刊」主辦的建蓁環境文學獎，東華大學華文所學生蕭舜恩從藻類觀察出發，以「自營之光」一文奪得首獎；潘鎮宇「海的記憶」獲得二獎。

根據建蓁環境教育基金會發布的新聞稿，建蓁環境文學獎今年首次舉辦，為國內少數以環境書寫為主題的文學獎，這屆共有271篇作品參賽，歷經過初選、複選、決選三關，從中遴選出首獎、第二名、第三名以及佳作5篇，3日舉行頒獎典禮。

建蓁環境教育基金會執行長陳建蓁致詞時表示，走過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年期間，人們對於周遭環境勢必有更為不同的感受與觀察，透過文學獎及相關活動的舉辦，不但可以讓書寫者實踐自身對環境的關懷，更可以留下屬於這個時代對這片環境的書信。

決審委員、作家劉克襄表示，這次的作品「無論科普知識，或者動物行為，乃至生態倫理等等表述，好些作品都能依據長時觀察，或者個人涉取知識的經驗，內化為合宜的文學語言，進而帶出不凡的意境」。

擔任決審的台灣大學地理系副教授洪廣冀表示，從作品中可見愈來愈多寫作者從日常生活中挖掘題材，不少作者具有環境科學背景，或本身就是環境科學的研究者，但願意跨出學科疆界，尋求自然科學與人文的平衡。在許多作品中可看出作者不是在寫科普，也不是把科學的世界觀以文學的手法表達出來，而是追求所謂「兩種文化」的共存，並正視當中的摩擦與衝突。

蕭舜恩以「自營之光」一文，從一個熱愛自然觀察的研究生的眼光看身邊的世界，一開始從自然環境取樣藻類回研究室，透過顯微鏡研究，再到身邊同好朋友貼近土地審視植物，或全心投入觀察游隼，細膩的刻畫猶如縮時攝影，令人歷歷在目，詩意的文字也透露作者心中的懷疑與不安。

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2022建蓁環境文學獎得獎名單，首獎由蕭舜恩「自營之光」獲得；二獎由潘鎮宇「海的記憶」獲得；三獎由曾達元「雞械複製時代」獲得；佳作5名分別為張庭怡「海獸登陸」，許明涓「你討厭鳥類」，陳泓名「紅火蟻標準作業程序」，馮孟婕「捉鳥伯」，蘇婕妤「在場」。

明年，建蓁環境教育基金會將與全台各獨立書店合作，由評審與得獎者分享，並擴大環境文學的閱讀群。（編輯：管中維）1111204