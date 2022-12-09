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席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
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OneOffs NFT 國際藝術博覽會 雲端神明也現身

2022/12/9 15:59（12/9 16:21 更新）
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台灣動畫團隊以NFT作品GODPOD參加「2022 OneOffs NFT 國際藝術博覽會」，打造133種虛擬3D神明。圖為設計者Heng Hsu（左）、Kea xie（右）。中央社記者王寶兒攝 111年12月9日
台灣動畫團隊以NFT作品GODPOD參加「2022 OneOffs NFT 國際藝術博覽會」，打造133種虛擬3D神明。圖為設計者Heng Hsu（左）、Kea xie（右）。中央社記者王寶兒攝 111年12月9日
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（中央社記者王寶兒台北9日電）元宇宙商機爆發，首屆OneOffs NFT 國際藝術博覽會去年登場，吸引破萬人次造訪。今年以「蝴蝶效應」為主題，探討NFT藝術品未來趨勢，例如有團隊打造雲端神仙，讓虛擬世界也有保庇。

OneOffs NFT 國際藝術博覽會，由曾擔任WHAAAAAT'S國際當代藝術博覽會藝術總監的何以諾、十方藝術空間創辦人董怡君創辦，今天上午舉行開幕式。博覽會也將為NFT TAIPEI系列活動打頭陣，主辦單位預估，博覽會、NFT Taipei 國際論壇、NFT玩Taipei等NFT TAIPEI活動，可吸引10萬人參與。

何以諾向中央社記者表示，NFT能綁定版權的特性，讓NFT和區塊鍊技術未來能普及化於藝術產業，幫助藝術家運用於不同作品。創辦OneOffs NFT 國際藝術博覽會像場NFT大型實驗，今年主題為「蝴蝶效應」，「不論是被過濾掉的、或是泡沫化的，我認為它都會成為蝴蝶效應一環，讓市場如森林一樣茂盛。」

今年OneOffs NFT 國際藝術博覽會集結逾40家藝廊參展，包含如丁丁藝術空間、田奈藝術、傳承藝術中心等。今年增加「生成藝術」、「互動藝術」的作品參展，藉此呼應主題「蝴蝶效應」。

其中，有台灣動畫團隊以NFT作品GODPOD參展。他們從人們祭拜的神祉、電影角色、卡通人物等題材出發，打造133種虛擬3D神明，例如有梳著油頭且手拿撲克牌的「賭發」、喜愛撮合單身男女的「月爺爺」等。

團隊也以133款神明為原型，透過近800種配件變化，延伸出千種專屬NFT神明。OneOffs NFT 國際藝術博覽會現場，GODPOD便在飯店房間內設計互動裝置，讓觀眾能在心中默想想要什麼樣的守護神，並按下按鈕，雲端就會生成專屬神明。

設計者之一Kea xie今天向中央社分享，GODPOD團隊創作初衷以撫慰心靈出發，人們會在現實世界信仰神明，虛擬世界也可以有，人們可以為專屬虛擬神明發想不同故事，今年7月已開賣第一波，未來團隊也將往IP化方向持續努力。

OneOffs NFT 國際藝術博覽會即日起將於台北W飯店登場至11日。（編輯：屈享平）1111209

台灣動畫團隊打造NFT作品GODPOD，從人們祭拜的神明、電影角色、卡通人物等題材出發，打造133種虛擬3D神明，並輸出為模型參與第2屆OneOffs NFT 國際藝術博覽會，其中，雲朵上的虛擬神明「粉紅當波」，造型靈感就來自泰國象神。中央社記者王寶兒攝 111年12月9日
台灣動畫團隊打造NFT作品GODPOD，從人們祭拜的神明、電影角色、卡通人物等題材出發，打造133種虛擬3D神明，並輸出為模型參與第2屆OneOffs NFT 國際藝術博覽會，其中，雲朵上的虛擬神明「粉紅當波」，造型靈感就來自泰國象神。中央社記者王寶兒攝 111年12月9日
#國際藝術博覽會
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