里茲鋼琴大賽冠軍陸逸軒訪台 首度演出蕭邦協奏曲

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）來台開過2次獨奏會、英國里茲鋼琴大賽冠軍陸逸軒（Eric Lu）首度與台北市立交響樂團合作，帶來蕭邦「第二號鋼琴協奏曲」，他說此刻探索這首樂曲有更多新鮮感，迫不及待想跟台灣樂迷分享。

台北市立交響樂團發布新聞稿表示，「浪漫英雄進行式」將邀請鋼琴家陸逸軒與西班牙瓦倫西亞交響樂團首席指揮里柏瑞契（Alexander Liebreich）合作，演出蕭邦「第二號鋼琴協奏曲」；指揮里柏瑞契也將帶來理查‧史特勞斯宏大的交響詩「英雄的生涯」。

2015年蕭邦國際鋼琴大賽上，當時才17歲的陸逸軒拿到第4名，已是明日之星；之後拿到英國里茲鋼琴大賽冠軍，奠定音樂之路。陸逸軒父親來自高雄，母親來自上海，陸逸軒美國寇蒂斯音樂院畢業，私下與鄧泰山習琴多年，音樂處理細膩，層次豐富，技巧性、歌唱性與詩意俱足。

剛接任瓦倫西亞交響樂團首席指揮及藝術總監的德國知名指揮家里柏瑞契，曾任歐洲2大知名樂團布拉格廣播交響樂團及波蘭國家廣播交響樂團的指揮及藝術總監。2019年他曾與北市交合作，這次將帶來齊馬諾夫斯基的「E大調音樂會」序曲及理查‧史特勞斯「英雄的生涯」。

身兼理查‧史特勞斯協會總監及藝術節總監，里柏瑞契表示，由於齊馬諾夫斯基是理查‧史特勞斯的大粉絲，在這首曲目的編排上仿效史特勞斯的風格，很能與「英雄的生涯」相呼應。

「浪漫英雄進行式─里柏瑞契、陸逸軒與TSO」音樂會將於12月10日登場，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張芷瑄）1111209