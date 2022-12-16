曾讓宋美齡不高興 「臺雅貴公子」展出李梅樹作品

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新北三峽李梅樹紀念館18日起將推出藝術家李梅樹120歲紀念展「臺雅貴公子–李梅樹與他筆下的從容現代性」，創作於西元1946年的畫作「裸婦」也將展出。（李梅樹紀念館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月16日

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（中央社記者王寶兒台北16日電）什麼樣的畫曾讓昔日第一夫人宋美齡不高興，還讓當時的台灣省行政長官陳儀不敢買？答案是畫家李梅樹的「裸婦」。今年是李梅樹120歲冥誕，李梅樹紀念館將於「臺雅貴公子」展中與大眾分享這幅畫作。

李梅樹後代、李梅樹紀念館館長李景光向中央社記者分享，「裸婦」創作於1946年，並和畫作「星期日」共同參展首屆台灣省全省美術展覽會，當年宋美齡來台灣避壽，蔣介石在中山堂看到「裸婦」這幅畫，「據說看了很久，讓宋美齡不怎麼高興。」

當年李梅樹是以省展審查委員身分參展。李景光表示，後來陳儀派人來買李梅樹的畫作，但怎麼樣就不敢買下「裸婦」，「所以後來就改以舊台幣20萬元買了『星期日』，那價錢當時都可以買一棟房子。」而「星期日」由省府購買並呈送給蔣介石後，現今則遍尋不著畫作。

如今「裸婦」將於「臺雅貴公子—李梅樹與他筆下的從容現代性」展覽展出，該展以女性人物油畫創作為展覽主軸，由蔡潔妮及魏聰洲策畫，並將與國立台灣美術館的「畫筆下的真實—李梅樹120歲藝術紀念展」同步展開，作為紀念李梅樹冥誕120歲的系列活動。

李梅樹曾赴日本習畫，師從畫壇大師長原孝太郎、小林萬吾及岡田三郎助等人，繪畫風格以寫實為著稱。

李景光表示，「臺雅貴公子」展將著重於李梅樹的描繪技法，從寫實面觀察李梅樹如同照片般的畫作，如何一貫維持寫實，而不被其他事物影響。

「臺雅貴公子—李梅樹與他筆下的從容現代性」展覽，將於18日起於李梅樹紀念館展出至2023年4月9日。（編輯：屈享平）1111216