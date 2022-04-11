【文化+】用身體解開一整代人心中的鎖 林絲緞獨舞但不孤單

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去年，前輩藝術家黃土水的大型雕塑「甘露水」重見天日，在美術圈掀起一陣旋風，沒想到這件作品已經走過100年歲月，台灣藝術家當年的手筆、品味及藝術視野，創造了難以企及的高標。

然而，百年以來，台灣歷經紛亂以及高壓統治，藝術家的先進思潮被緊緊困住，裸體依然被視為禁忌，荒謬的禁展、拒展事件，抵消著藝術家們的努力。

總算，有心人一路默默耕耘，我們漸漸走在進步及幸福的道路上，大驚小怪的聲音依然存在，衛道眼光從來不曾短少，卻促使喜愛藝術文化的你我思考，藝術是什麼？色情是什麼？裸體為什麼重要？裸體之美，美在哪裡？

本期文化+雙週報，爬梳雕塑家黃土水、蒲添生的奮鬥歷程，探索台灣第一位人體模特兒林絲緞的身體力行之路，以及特殊年代種種被以莫須有之名阻隔的事件，帶大家從「裸」看見希望及藝術之光。

文字：趙靜瑜／攝影：裴禛／照片提供：林絲緞、李立劭／影音：洪凰鈞

孩子坐在牆角，一言不發，頭垂得低低；她挪移過去，用手輕輕碰一下孩子，孩子沒有回應，她開始拉孩子的手，一次兩次，三次四次，繞到孩子左邊，碰觸孩子的手臂，一次兩次，三次四次，沒有反應；她再繞到孩子右邊，拉拉他的手，孩子依舊活在自己的世界。

樂音繼續包覆滿溢整個空間，手鼓聲聲呼喚，孩子像是一隻固執的貓，溫柔卻停在遠方，但眼神開始好奇注意這個一直打擾他的人。突然冷不防，孩子被她的雙臂大大擁抱，緊緊的擁抱，孩子害羞地微微牽動了嘴角，笑了。

「這叫圍攻理論。」年過80，舞蹈工作者林絲緞至今持續以舞蹈藝術統合為媒介，為身心發展障礙者卸下心中的鎖，「但這不只是理論而已，這是我30多年來的實證體驗，透過藝術，人們可以互相連結，在藝術的世界中，沒有障礙，身心障礙者的世界跟我們，都一樣的，只是他們身體內的電流會打結，藝術可以為他們做的，就是一次一次不斷刺激他們，得到釋放。」

身體自由，心靈就會自由；心中有愛，於是無所畏懼，這是林絲緞的親身經歷，在那個50年代白色恐怖的年代，她選擇了一條與一般人不一樣的路。

翻開台灣藝術史，從張義雄、廖繼春、陳景容、楊英風、席德進的畫作中，有林絲緞的青春身形；鄧南光、柯錫杰、郎靜山等攝影家的作品中，更可以看到她健康飽滿的身體。張義雄是林絲緞遇到的第一位畫家，郎靜山引薦林絲緞走進攝影的世界，楊英風則是林絲緞合作的第一位雕塑家，兩人關係宛如師生，「林絲緞」的藝名正是楊英風所取。

而林絲緞對家人的責任，讓她義無反顧選擇人體模特兒這個工作，逆光而行，卻也打開了自己與藝術的深沉連結，以舞蹈為媒介，幫助社會上弱勢的人們從封閉的心靈解放，至今不曾停歇。

年輕時的林絲緞在師大美術系中獲得藝術養分，也奠定她未來以藝術奉獻社會的基底。 （照片提供：林絲緞）

因為純真，所以勇敢；因為責任，所以堅強。

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林絲緞出生於1940年，日本生父在她出生不久之後即離開林絲緞母女，母親後來改嫁，與繼父生下幾個弟妹，食指浩繁。戰後台灣籠罩在白色恐怖的氛圍與看似無止盡的貧窮之中，她從工廠做事的女工，選擇成為女性人體模特兒，踏入美術系，踏進了視覺藝術，又踏進了舞蹈，自此展開她一生藝術之路......

（全文刊於文化+雙週刊第106期「從裸看見光」，4/11上架）