李梅樹120歲冥誕 藝術紀念展將於國美館登場

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（中央社記者王寶兒台北15日電）今年為已故畫家李梅樹冥誕120週年，國美館攜手李梅樹紀念館、李梅樹文教基金會，將在17日起推出「畫筆下的真實－李梅樹120歲藝術紀念展」，從畫作及罕見展出文獻，回顧李梅樹的生命軌跡。

國立台灣美術館今天上午於國家攝影文化中心台北館舉辦「畫筆下的真實－李梅樹120歲藝術紀念展」展前記者會，展覽將透過百餘件作品，呈現影響李梅樹創作生涯的關鍵。

李梅樹紀念館館長李景光致詞表示，李梅樹一輩子很少賣畫，「畫就跟他的子女一樣，怎麼捨得賣，賣了又何時能看見？」家中因此累積大量畫作，紀念館也是為了保存畫作而成立，距離上回將典藏畫作大量展出，已是20年前於故宮的李梅樹百歲展，如今能於國美館展出，「身為後代感到非常榮幸。」

李梅樹1902年出生於三峽，早年就讀總督府國語學校師範部時，便深受西洋繪畫吸引，1928年赴日本東京，習畫於川端、同舟社及本鄉3個繪畫研究所，後來更通過東京美術學校（東京藝大前身）入學試，師事畫壇大師長原孝太郎、小林萬吾及岡田三郎助等。

回台後，李梅樹陸續以「星期日」、「黃昏」、「郊遊」等畫作奠定其畫壇地位。1945年後，他也跨足三峽地方政治，並於1947年受公推主持長福巖清水祖師廟重建工作。1962年後則曾歷任文化大學、國立藝專、師大等美術教授、主任等教職。

李梅樹一生跨足繪畫、建築、公職、教育等領域，為完整呈現他的生命軌跡，展覽特別向日本佐賀縣立美術館借展李梅樹師長岡田三郎助的代表作品。

佐賀縣立美術館學藝員秋山沙也子（Akiyama Sayako）為此次展覽特別訪台，她今天致詞表示，岡田三郎助曾於法國留學，擅長正統色彩描寫、外光派技法，李梅樹也受岡田三郎助影響，著重人物與光的關係、喜歡以女性為主體的繪畫特色，都可以在師徒間看到許多共通性。

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文化部常務次長李連權說，李梅樹畢生為國家、土地、人民貢獻，「很少有一個藝術家能同時做到立德、立言、立功，這是非常不容易的。」其中畫作就是李梅樹「立言」的方式，以寫實主義將台灣及三峽土地美好的風景人文描繪下來，很多時候甚至可見三峽印象都是由李梅樹奠定。

「畫筆下的真實－李梅樹120歲藝術紀念展」將自17日起於國美館101展覽室展出至2023年3月12日。（編輯：張雅淨）1111215