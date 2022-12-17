更多編輯台推薦新聞：
日本摩洛哥寫驚奇、C羅落淚告別 卡達世足10大難忘鏡頭回顧
運動

日本摩洛哥寫驚奇、C羅落淚告別 卡達世足10大難忘鏡頭回顧

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake
科技

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
夏威夷航空遇亂流11人重傷 乘客被拋飛撞天花板
首頁 / 文化

不敵耆老凋零 金門村史作者與時間賽跑

2022/12/17 15:27（12/19 09:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門縣文化局17日辦理111年出版品成果分享會，文化局長許績鑫（右1）與「營山風情」、「莊厝演義」作者林怡種（右4）等人出席並合影。中央社記者黃慧敏攝 111年12月17日
金門縣文化局17日辦理111年出版品成果分享會，文化局長許績鑫（右1）與「營山風情」、「莊厝演義」作者林怡種（右4）等人出席並合影。中央社記者黃慧敏攝 111年12月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門縣文化局今天辦理111年出版品成果分享會，林怡種等作者表示，村史主要靠訪談耆老完成，隨老人家日益凋零，書寫村史等於和時間賽跑，呼籲有志書寫村史者要加快腳步。

出版品成果發表會在金門縣文化局大廳舉行，文化局長許績鑫致詞表示，這次共發表22本著作，其中6本金門村史、15本獎助個人出版，以及1本口述歷史，成果豐碩。

金門共有166個自然村，文化局自2015年推動「大家寫村史」計畫，但到目前書寫過的村莊只有43個。其中，公職退休的林怡種出版過「營山風情」、 「莊厝演義」，這次再發表「宰相的故鄉─后壟」，前後共推出3部村史。

林怡種在分享會表示，村莊耆老年齡都80、90多歲，有部分還處於失智狀態，所次每次撰寫村史都在與老人家賽跑，而且「跑輸他們」。他說，撰寫下莊村史時，耆老陳昆南等不及書出版即辭世；后壟村史裡的重要人物林再註，也在新書問市前4個月往生，令人不勝唏噓。因此，林怡種呼籲打算撰寫村史者要加快腳步。

王振漢和歐陽文章、歐陽金垵共同完成歐厝村史「首閩開科˙忠孝傳家」；王振漢代表分享時，也鼓勵村史同好者要加快腳步，為金門村莊留下更多歷史。

「山外村史─山外的黃金歲月」也是由3名作者共同執筆，分別是退休老師陳自強和退役軍官陳金魁和陳忠俊。陳自強代表致詞說，書中9成是靠訪談65歲以上長者，才得以完成，所以這本村史作者應該是山外的長者。而全書耗時10多年，與金門大橋從起建到完工時間差不多。

文化局表示，目前出版的43本村史中，除了林怡種出版3本，媒體人出身的陳永富也寫了3本，分別是這次發表的「錦浦榮光‧西浦頭村史」，以及之前的「孚佑東洲‧車鼓響」和「亙古通今榜林村史」。（編輯：孫承武）1111217

金門縣文化局17日辦理111年出版品成果分享會，軍職出身的林馬騰（圖）分享「老兵故事：悲壯的歲月」作品創作歷程及感想。中央社記者黃慧敏攝 111年12月17日
金門縣文化局17日辦理111年出版品成果分享會，軍職出身的林馬騰（圖）分享「老兵故事：悲壯的歲月」作品創作歷程及感想。中央社記者黃慧敏攝 111年12月17日
金門縣文化局17日辦理111年出版品成果分享會，這次共發表22本著作，計有6本金門村史、15本獎助個人出版以及1本口述歷史。中央社記者黃慧敏攝 111年12月17日
金門縣文化局17日辦理111年出版品成果分享會，這次共發表22本著作，計有6本金門村史、15本獎助個人出版以及1本口述歷史。中央社記者黃慧敏攝 111年12月17日
#林怡種
#王振漢
#陳自強
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族