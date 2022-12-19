百人合唱團加交響樂 「馬偕組曲」展現台灣之愛

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國立台灣交響樂團「天路歷程－馬偕與哈洛德的朝聖行腳」音樂會，將推出由國家文藝獎得主、作曲家金希文（圖）重新編創的「馬偕組曲」，1月5日在國家音樂廳、1月6日在國台交演奏廳演出。（國台交提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月19日

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）國立台灣交響樂團將推出作曲家金希文的「馬偕組曲」，以交響樂團加女高音陳美玲、男高音崔勝震與台中藝術家室內合唱團、台北愛樂合唱團舞台上共組百人合唱團，展現馬偕對台之愛。

國台交發布新聞稿表示，樂團將推出由國家文藝獎得主金希文創作的「馬偕組曲」，向151年前在台灣獻上一生的馬偕博士（George Leslie Mackay）表達感念。「馬偕組曲」是金希文以2008年首演的台英語歌劇「福爾摩沙信簡－黑鬚馬偕」的音樂節選重新編配而成。

「馬偕組曲」以歌劇「黑鬚馬偕」5首合唱曲為主，「遙渡黑水溝」寫馬偕渡海來台；「迎熱鬧、媽祖生」寫基督教與台灣民間信仰的衝突；「牛津鐘聲」寫馬偕在淡水建學堂過程；「內外糾結」寫台灣捲入1884年清法戰爭；「信望愛」則為馬偕一生定調，再加上新創詠嘆調與合唱曲，感受馬偕與台灣的緊密命運。

金希文表示，2008年一圓創作歌劇之夢，將「黑鬚馬偕」呈現給大家，這次演出的曲目是從「黑鬚馬偕」的音樂節選出來，以新的編配讓馬偕的心路歷程透過合唱曲與交響樂團的方式呈現，也很感念有機會將馬偕的事蹟及對於台灣的愛介紹給大家。

指揮鄭立彬表示，這兩年全台灣都有很多紀念馬偕的演出，非常開心能有機會向2008年兩廳院旗鑑計畫「黑鬚馬偕」這部經典致敬。鄭立彬說，作曲家金希文這次重新編寫，搭配超過百人合唱團重新演繹，他非常期待。

鄭立彬說明，這兩年國台交專注在南歐這個主題，另外一首樂曲選擇作曲家白遼士創作的「哈洛德在義大利」，中提琴分量吃重。中提琴獨奏由國台交中提琴副首席何真薾擔綱。

國台交「天路歷程—馬偕與哈洛德的朝聖行腳」音樂會將於1月5日在國家音樂廳、1月6日在國台交演奏廳演出。（編輯：黃世雅）1111219