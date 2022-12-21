古蹟基隆要塞司令部 最快112年3月對外營運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市政府針對基隆要塞司令部與漁會正濱大樓正積極辦理招商，有望年底確認經營廠商，文化局長陳靜萍今天說，2處預計最快明年3月對外營運，讓古蹟活化展開新的文化篇章。

陳靜萍透過新聞稿指出，文化的推展需要軟硬並行，這2棟古蹟修復完成後便備受關注，但考量古蹟過往歷史、文化資產價值、營運業種的適切性及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不斷調整招商策略。

陳靜萍說，基隆要塞司令部已於11月30日辦理綜合評選作業，甄選出最優廠商，漁會正濱大樓在完成可行性評估、先期計畫等作業後，也獲得廠商投件，將召開綜合評審會議。

陳靜萍表示，基隆過往沒有如此大型且完整的古蹟建築及園區進行「營運-移轉」（Operate-Transfer）招商，基隆要塞司令部的基地面積高達約3600坪，面臨疫情時代的考驗，對廠商經營意願等都是很大的挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳靜萍說，基隆要塞司令部於1929年竣工，是日治時期北台灣最高軍事指揮中心，除將邁入百年建築的殿堂，也肩負串聯沙灣歷史文化園區，包括司令官邸、校官眷舍、大沙灣石圍遺構、清法戰爭紀念園區與太平輪紀念碑等文化資產的重要任務。

陳靜萍表示，漁會正濱大樓則兼備台灣漁業現代化起點，與正濱漁港承先啟後的代言人，這次順利招商適逢後疫情時代國門開放，相信未來都會成為值得國人造訪，國外旅客特地前來的重要基隆文化地標。（編輯：李錫璋）1111221