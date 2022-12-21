一心戲劇團再現歌仔戲內台機關 挑戰觀眾膽量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北21日電）由歌仔戲「武狀元」孫榮輝領軍，劉光桐編排武戲，一心戲劇團將推出看家武俠大戲「白玉堂怒闖銅網陣」，再現歌仔戲內台時期的機關變景、毒氣、烈火、化骨水與銅網箭陣，挑戰觀眾膽量。

國立傳統藝術中心發布新聞稿表示，一心戲劇團將在台灣戲曲中心大表演廳推出看家武俠大戲「白玉堂怒闖銅網陣」，一心戲劇團雙小生孫詩珮、孫詩詠演出錦毛鼠白玉堂、包公門生顏春敏，展演江湖兒女的豪邁不羈。

一心戲劇團執行長孫富叡表示，劇團原本規劃復刻「七俠五義」老戲劇情，但想到觀眾看到白玉堂意氣風發的生命畫上句點，可能會有所缺憾，於是改寫劇本，將劇情著墨於白玉堂與顏春敏之間的兄弟情誼，也加入「江湖群俠大破銅網陣」精華，讓年輕世代也能感受傳統老戲的精彩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年高齡已75歲的「武狀元」孫榮輝除了親身指導劇藝外，也將親自粉墨登場飾演手持七星寶刀的「北俠歐陽春」。聽到父親又要上場演戲，孫富叡又愛又怕，「身為演員，沒有不喜歡掌聲，但是我爸爸聽到掌聲，就會忘記自己的年紀，挑戰他的身體難以負荷的武打。」

一心戲劇團「白玉堂怒闖銅網陣」將於12月24日到25日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。（編輯：張雅淨）1111221