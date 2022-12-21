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首頁 / 文化

藝文工作者稿酬偏低 文化部偕同主計總處調高基準

2022/12/21 16:01（12/21 16:06 更新）
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主計總處20日調修稿費基準，中央政府各機關學校中文稿件稿酬，將從每千字680元至1020元，上漲到每千字1100元至1600元。（中央社檔案照片）
主計總處20日調修稿費基準，中央政府各機關學校中文稿件稿酬，將從每千字680元至1020元，上漲到每千字1100元至1600元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）經過文化部召開研商會議，提供主計總處建議修正計畫，主計總處20日調修稿費基準，中央政府各機關學校中文稿件稿酬，將從每千字680元至1020元，上漲到每千字1100元至1600元。

今年7月，多個藝文組織陳情表示，政府機關頒布的稿費基準多年未修正，導致藝術工作者的稿酬無法提升，文化部今天在立院教委會文化部預算審查時表示，主計總處公布調修稿費，調幅約漲50%到130%。

文化部次長李連權今天接受中央社專訪時表示，這個漲幅已經超過公務人員調薪（漲7.12%）、消費者物價指數上漲（漲9.12%）、每月基本工資調整（漲31.01%）以及GDP成長率（漲35.42%）。

李連權說，部長李永得對於藝文工作者稿費太低這件事非常在意，認為這會影響創作與創新，需要大幅增加。但經濟成長率、基本工資成長率都最多成長30%左右，這次提高比例超過50%到130%，又沒有客觀數據支持，最後是說服主計總處一起促成提高稿酬。

這次關於特稿部分修正，中文每千字從810元到1420元，漲到每千字1600元到3000元，或每件2000元到6400元。

根據文化部提供的「中央機關稿費支給標準調修情形說明」中表示，圖片部分則沒有修正，現行規定一般圖片每張270元到1080元，專業圖片每張1360元到4060元，至於是一般稿件或專業稿件，由各機關學校本於權責自行認定。

圖片版權則從2700元至8110元。設計海報每張從5405元至20280元，宣傳摺頁每頁從1080元至3240元，或是每件從4060元到13510元。

文化部表示，這是由於考量圖片價格因其態樣多元、利用因素複雜及期間多寡等致差異大，且取得財產權並非各機關學校普遍採用的方式，為應業務實際需要，修正為由各機關學校依政府採購法相關規定。

李連權表示，為了鼓勵創作與創新，必須從著作權部分加以獎勵，稿酬增加勢在必行。李連權說，主計總處的稿費、審查費是針對「非以採購法辦理」的一般案件，未來文化部會另外邀請藝文團體一起討論，如果藝文採購涉及撰文費用，要訂定一個指引或參考表，希望對於寫稿的作者著作權加以保護。

文化部表示，未來將會發函給各機關，未來辦理藝文採購，如有涉及稿費支給，建議不低於新表基準。文化部也會發函給各藝文團體及相關公協會，鼓勵民間參照該基準支付稿費，導引藝文產業發展正向循環。

文化部強調，文化部也會促請主計總處每3至5年依物價指數等檢視調修。（編輯：屈享平）1111221

#教委會文化部
#李連權
#主計總處
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