舞台劇跨年場陪民眾看戲倒數 幽默回顧台灣時事

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藝人管罄（前）將在全民大劇團跨年舞台劇「2023新年…就快樂啦！」熱力開唱串燒金曲。（全民大劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月23日

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）迎接2023年，全民大劇團特別製作舞台劇「2023新年…就快樂啦！」在國父紀念館31日晚上演出跨年場，找來夏靖庭、管罄等演員，並幽默融入台灣時事新聞，陪觀眾拋去一整年不順遂。

全民大劇團今天發布新聞稿表示，「2023新年…就快樂啦！」講述一個窮劇團經歷了一整年的不順利，終於在年終標得「瘋狂里」的跨年晚會，沒想到為達成主辦單位不合理的請求，不僅在墓園舉辦跨年晚會，還以閃光彈取代煙火，搶過台北101煙火風采；不管過程有多慘，還是要「5.4.3.2.1，新年……就快樂啦！」

這齣劇全年度只能演一場，編導謝念祖笑言，希望能有一齣瘋狂的戲，可以跟觀眾一起跨年，即便不符製作成本，也每年都要演。進場觀眾不僅可以感受跨年氛圍，還能拿著螢光棒一起嗨；最特別的是，台上演員也會配合重要倒數時刻，與觀眾共同倒數跨年。

今年恰好是國父紀念館「50週年」，選在這一年最後一天表演，十分具有代表性。國父紀念館館長王蘭生更表示，內部明年即將展開整修工程，下次要在館內跨年恐怕只能等到「100週年」，要好好把握演出機會。

全民大劇團表示，這齣戲最大的特色就是「時事性」，會把台灣從2004年至今年的重大事件，巧妙放進戲中，如九合一大選、快篩之亂、烏俄戰爭、柬埔寨人口販運等，將通通成為表演的內容，還有特製流行音樂大串燒。劇團也特別提醒，國父紀念館鄰近台北市政府跨年晚會，當天人潮多也會有交通管制，看戲觀眾一定要提早出門。

「2023新年…就快樂啦！」集結夏靖庭、郭耀仁、張嘉雲（花花）、管罄、呂紹齊、廖曉彤等演員領銜主演，將於12月31日晚上9時30分，唯一跨年場開演，購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活。（編輯：陳政偉）1111223