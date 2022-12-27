灣聲樂團新年音樂會 加入國樂器組成新交響樂

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）灣聲樂團主辦的「台灣的聲音」新年音樂會將邁入第5年，有別於西方交響樂團編制，灣聲樂團加入東方國樂器組成近百人的新交響樂形式，透過音樂的軟實力展現台灣的在地文化力。

灣聲樂團今天發布新聞稿表示，新年音樂會每年都邀請原民美聲來祈福，2023年邀請台灣原住民族賽德克族青年會帶來「原民序曲」揭開序幕；京劇表演藝術家梅派傳人魏海敏與灣聲樂團合作，演出經典京歌「梅雨箋」與「但願人長久」串起的京劇幻想曲「飛來人間」。

其他演出還有旅歐大提琴家簡碧青以台灣經典歌謠為素材的「台灣狂想曲」，瑞士知名作曲家、同時也是台灣女婿的法比安．穆勒（Fabian Muller）以音樂描繪台灣山林地景、萬物聲響的全新創作Mutter Erde。

灣聲樂團音樂總監李哲藝也以北管、漢民族、閩南、客家與原民5大元素的全新創作小號協奏曲「家己的聲」，顛覆古典與傳統的想像，獨奏由2013年曾榮獲全美小號獨奏大賽冠軍的侯傳安擔綱。

創辦人同時也是新年音樂會共同製作人施振榮表示，期盼將台灣的聲音用世界通用的古典音樂規格介紹給大家，也把台灣音樂推向國際，讓世界看見台灣。

「台灣的聲音」新年音樂會從2019年起在元旦當天舉辦，除了第一年在大湖公園戶外舉辦之外，2023年元旦這一場將是第4度在台北國家音樂廳舉辦音樂會。

2023年灣聲樂團「台灣的聲音」新年音樂會將於明年1月1日下午2時舉行，地點在台北國家音樂廳，同天下午4時將有轉播，網址為https://youtu.be/IEzrk9wzfp8。（編輯：張雅淨）1111227