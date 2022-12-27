更多編輯台推薦新聞：
美國暴風雪累計奪49命 歷年低溫災難一次看
國際

美國暴風雪累計奪49命 歷年低溫災難一次看

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看
生活

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
楊金龍續任央行總裁 任期至2028年2月25日
首頁 / 文化

灣聲樂團新年音樂會 加入國樂器組成新交響樂

2022/12/27 17:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北27日電）灣聲樂團主辦的「台灣的聲音」新年音樂會將邁入第5年，有別於西方交響樂團編制，灣聲樂團加入東方國樂器組成近百人的新交響樂形式，透過音樂的軟實力展現台灣的在地文化力。

灣聲樂團今天發布新聞稿表示，新年音樂會每年都邀請原民美聲來祈福，2023年邀請台灣原住民族賽德克族青年會帶來「原民序曲」揭開序幕；京劇表演藝術家梅派傳人魏海敏與灣聲樂團合作，演出經典京歌「梅雨箋」與「但願人長久」串起的京劇幻想曲「飛來人間」。

其他演出還有旅歐大提琴家簡碧青以台灣經典歌謠為素材的「台灣狂想曲」，瑞士知名作曲家、同時也是台灣女婿的法比安．穆勒（Fabian Muller）以音樂描繪台灣山林地景、萬物聲響的全新創作Mutter Erde。

灣聲樂團音樂總監李哲藝也以北管、漢民族、閩南、客家與原民5大元素的全新創作小號協奏曲「家己的聲」，顛覆古典與傳統的想像，獨奏由2013年曾榮獲全美小號獨奏大賽冠軍的侯傳安擔綱。

創辦人同時也是新年音樂會共同製作人施振榮表示，期盼將台灣的聲音用世界通用的古典音樂規格介紹給大家，也把台灣音樂推向國際，讓世界看見台灣。

「台灣的聲音」新年音樂會從2019年起在元旦當天舉辦，除了第一年在大湖公園戶外舉辦之外，2023年元旦這一場將是第4度在台北國家音樂廳舉辦音樂會。

2023年灣聲樂團「台灣的聲音」新年音樂會將於明年1月1日下午2時舉行，地點在台北國家音樂廳，同天下午4時將有轉播，網址為https://youtu.be/IEzrk9wzfp8。（編輯：張雅淨）1111227

#灣聲樂團
#台灣
#李哲藝
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族