郭清治雕塑特展 「重量級」登場國父紀念館

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（中央社記者王寶兒台北30日電）從台北市立建國高級中學到台中市新市府廣場敬業大樓前，雕塑家郭清治作品無所不在。國立國父紀念館推出郭清治雕塑特展，回顧郭清治在石雕不興盛年代開啟超過一甲子雕塑路。

國父紀念館下午舉辦「形符穿梭—世紀豐碑：2022郭清治雕塑特展」記者會，館長王蘭生表示，這絕對是重量級展覽，除郭清治於雕塑界重量級地位，且郭清治作品「真的重」到無法搬運所有作品入展場展示。

王蘭生說，國父紀念館景觀公園正在整修，希望未來有機會於戶外展出郭清治作品。

郭清治表示，創作生涯前期都在研究造型與材料，從試做造型與材質實驗中探討雕塑美學，找到自己的風格，投入複合媒材創作形式。在作品蘊涵的創作思想，透過圖騰與造型轉譯，展現出台灣複合文化特徵，印證台灣深厚文化底蘊。

郭清治說，他的創作風格不是日本人留下的傳統或西洋現代風貌，而是典型台灣本土、原創性雕塑，相信唯有建立獨創性風格作品，才能接軌國際並獲肯定。

郭清治在1939年出生於台中大甲，就讀國立藝術專科學校（現國立台灣藝術大學）時期，創下一舉囊括全省美展、全國美展及臺陽美展雕塑類3冠王歷史紀錄，之後更獲中山文藝獎和吳三連文藝獎等。郭清治當年從最冷門艱難的石雕著手，被譽為台灣「石雕的拓荒者」。

展覽共展出48件作品，規劃北室展區「一甲子的雕塑志業」，展出郭清治在石雕、木雕、青銅、不鏽鋼、鈦金屬及複合材料與技法開發與應用，南室展區為「跨世紀的藝術豐碑」，展示中、大型戶外雕塑作品，民眾可藉虛實影像投影結合雕塑作品，感受戶外情境。

文化部次長蕭宗煌引用文化部長李永得於展覽專冊的感言表示，郭清治歷經鑄銅、石雕、金屬、複合媒材及形塑空間等不同時期實驗與轉折，始終不變的是追求獨創性與本土性，不僅在國際綻放光芒，也是台灣現代雕塑發展縮影。

特展即日起於國父紀念館中山國家畫廊展出到2023年2月12日。1111230