用室內樂開啟新年 NSO邀約黃俊文策畫音樂節

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）用室內樂開啟2023新的一年，NSO國家交響樂團邀請旅美小提琴名家黃俊文以他之名，策畫「黃俊文與好朋友們」音樂節，邀約國際名家齊聚台灣，以精緻的音樂對話展現美好情誼。

小提琴家黃俊文今天在記者會上表示，從NSO前任音樂總監呂紹嘉邀請他擔任NSO駐團音樂家，到現任音樂總監準．馬寇爾（Jun Markl）賦予他策畫室內樂音樂節的責任，「室內樂是音樂形式的最高境界，我很期待透過這些音樂家與NSO團員的合作經驗，再帶回去大團的演出，讓所有團員能學習與成長。」

黃俊文認為，許多作曲家透過室內樂，表達了他們最隱密的思緒，也留下了偉大的作品，「如果想要真正認識貝多芬與舒伯特等作曲家，只聽交響樂是不夠的，透過各種室內樂的曲目，樂迷更可以完整認識作曲家的內心世界。」

為了籌備音樂節，黃俊文想了各種燦爛組合，這次邀請到中提琴家提摩西．李道特（Timothy Ridout）、法國號演奏家瑞德凡．弗拉柯維克（Radovan Vlatković）與鋼琴家尤霍．波赫約寧（Juho Pohjonen）3名歐洲知名音樂家一起合作，音樂家們在元旦前就抵達台灣，展開排練，也與NSO一起迎接新的一年。

剛成為台灣女婿的中提琴家李道特，於2019年成為BBC英國廣播公司所舉辦的國際甄選「新生代藝術家計畫」的獲選者之一，2021年更參與了由林肯中心室內樂協會所舉辦的鮑爾斯計畫。

出生於克羅埃西亞的法國號獨奏家弗拉柯維克1983年拿到德國慕尼黑國際音樂大賽首獎，走紅於樂壇。有趣的是，弗拉柯維克與馬寇爾少年時期是在德國青年管弦樂團一起演出的夥伴，目前任教於薩爾茲堡，也是英國皇家學院的客座教授。

鋼琴家波赫約寧受教芬蘭西貝流士音樂院的鋼琴教授劉慧瑛，劉慧瑛正巧來自台灣，所以他對台灣並不陌生。除了忙碌的獨奏會及室內樂音樂會之外，波赫約寧也錄製了許多以芬蘭作曲家如薩里亞后、西貝流士的作品為主軸的專輯，成績出色。

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除了音樂會之外，NSO也安排力晶美學藝堂活動，包括瑞德凡．弗拉柯維克法國號大師班、尤霍．波赫約寧鋼琴大師班、彩排觀摩暨交流以及演前導聆等4場活動，期待藉由音樂教育活動的推廣，讓這些音樂家的見解可以成為樂團與樂迷成長的養分。

NSO黃俊文與好朋友們「室內樂群星會」音樂會將於1月5日在台北藝術大學音樂廳登場。NSO黃俊文與好朋友們「來自維也納」音樂會將於1月7日在台北國家音樂廳舉行。（編輯：張雅淨）1120104