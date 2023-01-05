更多編輯台推薦新聞：
台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料
生活

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料

春節後首度普發現金 15年來政府提振消費信心措施一次看
產經

春節後首度普發現金 15年來政府提振消費信心措施一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

鼓勵創作 國台交青年音樂創作競賽將登場

2023/1/5 12:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北5日電）鼓勵創作，留下台灣當代的聲音，國立台灣交響樂團舉辦「新樂‧星躍」青年音樂創作競賽，最後一關決賽音樂會也將登場。

國台交今天發布新聞稿表示，這次獲選進入決賽的3部作品包括蕭瑤「歸途」、李御賢「山神」以及黃得瑋「醞」，由青年指揮家范楷西指揮國台交演出，評審委員進行現場評定名次。

蕭瑤目前就讀美國印第安納大學音樂院（Indiana University Jacobs School of Music）碩士一年級，熱愛創作多元藝術結合的音樂作品，也擅長創作聲樂作品，喜愛以華夏古詩詞、日本俳句和英文詩為作曲題材。

李御賢現為清華大學理論作曲組碩士生，近年來也跨足流行樂，擔任過許多流行音樂的編曲者，希望能結合不同的音樂風格，激發出新的思維。

黃得瑋於台北教育大學畢業後，至美國南卡羅來納州立大學（University of South Carolina）學習作曲，曾在2021年獲得國台交青年音樂創作競賽第二名佳績。

「新樂‧星躍」青年音樂創作競賽，第一名獲授權金新台幣30萬元，第二、三名分別獲得授權金新台幣15萬元、10萬元，佳作獲授權金5萬元。

國台交也設置「團員票選獎」與「觀眾票選獎」，得獎作品將由國台交發行有聲出版品，並有機會安排於NTSO樂季系列音樂會中演出。

音樂會將於1月13日登場，地點在國立台灣交響樂團演奏廳演出，免費索票入場。（編輯：張芷瑄）1120105

#國台交
#蕭瑤
#李御賢
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族