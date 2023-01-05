鼓勵創作 國台交青年音樂創作競賽將登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北5日電）鼓勵創作，留下台灣當代的聲音，國立台灣交響樂團舉辦「新樂‧星躍」青年音樂創作競賽，最後一關決賽音樂會也將登場。

國台交今天發布新聞稿表示，這次獲選進入決賽的3部作品包括蕭瑤「歸途」、李御賢「山神」以及黃得瑋「醞」，由青年指揮家范楷西指揮國台交演出，評審委員進行現場評定名次。

蕭瑤目前就讀美國印第安納大學音樂院（Indiana University Jacobs School of Music）碩士一年級，熱愛創作多元藝術結合的音樂作品，也擅長創作聲樂作品，喜愛以華夏古詩詞、日本俳句和英文詩為作曲題材。

李御賢現為清華大學理論作曲組碩士生，近年來也跨足流行樂，擔任過許多流行音樂的編曲者，希望能結合不同的音樂風格，激發出新的思維。

黃得瑋於台北教育大學畢業後，至美國南卡羅來納州立大學（University of South Carolina）學習作曲，曾在2021年獲得國台交青年音樂創作競賽第二名佳績。

「新樂‧星躍」青年音樂創作競賽，第一名獲授權金新台幣30萬元，第二、三名分別獲得授權金新台幣15萬元、10萬元，佳作獲授權金5萬元。

國台交也設置「團員票選獎」與「觀眾票選獎」，得獎作品將由國台交發行有聲出版品，並有機會安排於NTSO樂季系列音樂會中演出。

音樂會將於1月13日登場，地點在國立台灣交響樂團演奏廳演出，免費索票入場。（編輯：張芷瑄）1120105