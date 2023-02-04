藝術從生活提煉 林懷民、吳念真對談機鋒不斷

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2023年適逢雲門舞集創團50週年，也是綠光劇團30週年，兩廳院特與時報出版合作，邀請雲門舞集創辦人林懷民與作家吳念真對談，4日晚間在台北國家戲劇院登場，文化部長史哲（中）也到場聆聽。中央社記者郭日曉攝 112年2月4日

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）藝術從生活提煉，雲門舞集創辦人林懷民為全民起舞，綠光創藝董事長吳念真做國民劇場，2名藝術家今晚舉行對談，無論是廟宇前跳舞或是劇場內的市井，在在都是兩人對台灣滿滿的愛。

2023年適逢雲門創立50週年，也是綠光劇團30週年。在雲門50林懷民「薪傳」演出之前，兩廳院與時報出版合作，邀請林懷民及吳念真對談。文化部長史哲也到場全程聆聽。

一開場吳念真先拿起麥克風，「今天沒有題目，長輩叫我先講。」吳念真回憶他被雲門影響最大的一件事就是看了「廖添丁」，「我退伍回來念大學，那時我還沒有開始寫劇本，我去看了廖添丁。」

吳念真說，那時林老師不知道是跑出來還是廣播，「今天要演廖添丁，大家高興就可以鼓掌，想哭也可以流淚，大家歡喜就好。」吳念真說那時候現場氣氛頓時輕鬆起來，「當時心中暗暗有了決定，也許一輩子不能成為藝術家，但可以創造一種情境讓大家感動。」

吳念真說，他對雲門不是歌頌，而是真摯的情感，「那種庶民的力量，通俗也是一種功力，直到現在我還在作庶民的事。」

林懷民則表示，吳念真是他最羨慕的人，「因為吳念真的戲跟廣告，都是我渴望但是我做不到的，因為我沒有生活，沒有童年，下課就回家。」林懷民說，1978年「薪傳」之後作了「廖添丁」，也帶著「廖添丁」到霞海城隍廟作戶外演出，「但我沒有生活作不了寫實，後來開始處理美學，走出自己的路。」

林懷民說，很多人問他為何找鄭宗龍當雲門藝術總監，「因為他在艋舺長大，混過街頭看過流氓，這種人生我很羨慕。」

吳念真說，有一年電影「悲情城市」受邀紐約影展，正好林懷民在紐約，晚上大家一起吃飯，「我印象很深刻，侍者介紹菜單，我們聽不太懂，林懷民非常有經驗，請大家先選主食，至於其他的可以先不管它，吃到想吃的就好。」

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吳念真說這正是藝術的真實面，看一齣戲也是這樣，「觀眾要甚麼很清楚，至於其他複雜的包裝，言語的包裝都可以忽略它。」

藝文界重量級二老對談，機鋒不斷，多的是藝文環境的重視，對創作的熱愛，對談氣氛熱烈，笑語不斷，林懷民笑說，「兩個老人在講話，一直會跑題。」當林懷民說他不如貝多芬有才氣時，吳念真直接說：「那我們該怎麼辦？」現場笑翻。林懷民最後提醒，創作者必須要誠實誠懇，就像貝多芬寫到「第五號交響曲」，其實就已經慢慢聽不見了，但他仍然持續創作，「拚到死，如此而已。」（編輯：李亨山）1120204