雪梨雙年展澳洲巡迴展 排灣藝術家武玉玲作品入選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北6日電）第23屆雪梨雙年展「卡西基亞雷」（Casiquiare）巡迴展於澳洲展出，阿德雷德當代實驗美術館可見排灣族藝術家阿儒瓦苡．篙瑪竿（武玉玲）的作品「觸摸：記得我們的關係感」。

文化部今天發布新聞稿表示，巡迴展「一條雙向流動的河流：第23屆雪梨雙年展精選作品：河流」（A river that flows both ways: Selected works from the 23rd Biennale of Sydney: rīvus）是第23屆雪梨雙年展的延伸展覽，展覽名稱取自亞馬遜的卡西基亞雷河，以雙向流動的河流，比喻雪梨雙年展與跨州頂尖藝術機構的共同合作。

巡迴展展出地點包含南澳州阿德雷德當代實驗美術館、昆士蘭州凱恩斯美術館（Cairns Art Gallery）、現代藝術館（Institute of Modern Art），以及維多利亞州莫納許大學藝術博物館（Monash University Museum of Art），4館共展出第23屆雪梨雙年展89名參展者中的19名藝術家參展作品。

其中，阿儒瓦苡．篙瑪竿的作品將與日本藝術家毛利悠子、泰國藝術家艾瑪泰．蘇瓦坦納修（Imhathai Suwatthanasilp）與東加藝術家索波勒馬拉瑪．菲利佩．托希（Sopolemalama Filipe Tohi）的雙年展作品，共同在阿德雷德當代實驗美術館展出。

阿儒瓦苡．篙瑪竿為雪梨雙年展首名參與展出的台灣原住民藝術家，作品「觸摸：記得我們的關係感」源自被莫拉克風災摧毀的原鄉大社部落，她集結部落婦女及耆老共同拓印縫製記錄遺址，也反思人們與河流的關係。

阿德雷德當代實驗美術館藝術總監夏基（Patrice Sharkey）透過文化部表示，這次會選擇阿儒瓦苡．篙瑪竿的作品在阿德雷德的柯爾納原住民族土地上（Kaurna Yarta）呈現，是因為作品分享了強而有力的訊息，例如關於第一民族的流離失所，還有作品是透過第一民族婦女的合作與療癒實踐而成。

文化部表示，藉由此展，可望讓阿儒瓦苡．篙瑪竿的作品觸及更廣大的澳洲群眾，透過共同珍視的原民文化價值，豐富台灣文化交流的內涵。

第23屆雪梨雙年展「卡西基亞雷」巡迴展即日起於阿德雷德當代實驗美術館等4地展出至3月18日。（編輯：管中維）1120206