崙背「跌米籮」卜問農事 獲頒列雲林無形文化資產

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林縣崙背鄉水汴頭「跌米籮」是每年元宵由崙背鄉水汴頭社區在崇賢寺舉辦的重要活動，問事人員使用米籮卜問農事，這習俗獲雲林縣政府頒授無形文化資產登錄民俗證書。

雲林縣文化觀光處長陳璧君指出，早年沒有氣象局預測天候條件，水汴頭農民就到崇賢寺用米籮來卜卦作物收成好壞，如果「米籮」站立意味豐收，倒立則是「半收」即收成不會很好，如果是「蓋立」則代表此年農作將「欠收」。

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崇賢寺指出，跌米籮占卜問農事過程是先拿著米籮向神明膜拜並以金紙過火，說明要問農事項目，再由問事人員拿著米籮從廟後2樓平台，用力將米籮拋向廟前，從廟的屋頂滾落到廟前廣場，再以米籮的正立、倒立、蓋立來判斷未來一年農事好壞，有點像一般擲筊，但米籮是古早農民用來扛運農作的器物，以此物來問事更有意義，也形成特有的宗教習俗。

雲林縣政府文觀處發布新聞稿表示，水汴頭崇賢寺積極傳承跌米籮文化，更辦理米籮製作研習，並以文字、影像記錄，多年努力下，去年1月獲正式登錄為雲林縣民俗文化資產，只因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，直至今年才頒授證書。（編輯：陳仁華）1120206