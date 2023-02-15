優人神鼓成軍35年思索創新 創優人學院優食品牌

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優人神鼓成軍35年，2023年將推出經典作品「墨具五色」，該作透過書法「一墨而五色具，五色又源於墨」的相生關係展開創作演出。（優人神鼓提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月15日

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）歷經疫情，今年成立35年的優人神鼓認真思索下一步，希望創新突破現狀，除了山上劇場正需重建之外，優人神鼓將創立優人學院以及優食品牌，打造優人神鼓的附加價值。

優人神鼓創辦人劉若瑀今天在記者會上表示，優人神鼓歷經火災與疫情，考驗不斷，「我們思索優人的特質，其實就是一種穩定的力量，這股力量讓我們站上國際舞台，這也是亂世之中人們最需要可以安定自己的力量，優人神鼓預計明年雲腳台灣，把力量帶給大家。」

劉若瑀表示，一個團35周年，是一件很辛苦的事情，她也在思索如何展現優人神鼓的品牌價值，邀約「吉品養生」董事長白佩玉擔任營運長。白佩玉表示，優人將推出具備優人精神的「優食」，透過各種生活面延伸優人神鼓的品牌價值。

除此之外，優人將成立「優人學院」，讓青年學子有機會以劇場創作、各式表演技術課程、禪鼓營、身體探源等方式，與優人神鼓的藝術家一起探索表演藝術。劉若瑀表示，優人神鼓應該更加穩健經營，未來優人神鼓將開設線上與線下課程，無論在台灣或是海外都可以跟優人產生連結。

優人神鼓藝術總監黃誌群表示，今年3月17至18日將展開國際巡演，優人神鼓受邀在阿曼馬斯喀特皇家歌劇院 （Royal Opera House Muscat） 藝術季演出兩場「時間之外」，8月將前往印尼演出「金剛心」。

下半年優人神鼓將重新推出2017年首演的「墨具五色」，從書法中領悟出「一墨而五色具，五色又源於墨」的相生關係，進而創作全新鼓曲，結合巨型銅鑼、瑟、笛等不同器樂，編創優人音樂新曲風。影像由王奕盛運用潑彩畫家柯淑玲的畫作，以多媒體影像藝術傳遞潑彩水墨的豐富意涵。

黃誌群也將以禪宗「一朵小花於心間」為核心，帶領中生代團員一起啟動創作與傳承，預計在明年作階段性發表。

黃誌群表示，這齣新作將回歸優人「禪鼓合一」的生命探討，希望以優人沉穩步伐回應世局動盪。今年也將出版優人表演藝術專書與紀錄片電影上映，讓大眾重溫優人神鼓「道藝合一」的核心精神。（編輯：李亨山）1120215