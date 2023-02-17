雲門攜手國家影視聽中心 影展開啟舞影對話

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（中央社記者趙靜瑜新北17日電）有光開啟、舞影相隨，國家電影及視聽文化中心邀請雲門舞集推出「動靜光影—雲門的電影對話」影展，5部舞作影像為主軸，選映5部亞洲電影對應，延伸舞作與影像藝術的連結。

國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚今天在記者會上表示，1973年雲門起步，用舞蹈吶喊與找尋自己的根；1978年國家影視聽中心前身電影資料圖書館成立，看向世界。現在電資館已經升格成為國家影視聽中心，「我們也回到土地，修復台灣老電影，從歷史找到自己安身立命的所在」。

「動靜光影—雲門的電影對話」影展由導演鴻鴻擔任策展人，讓舞迷與影迷重溫雲門舞集創辦人林懷民的「流浪者之歌」、「水月」、「關於島嶼」與藝術總監鄭宗龍的「十三聲」及「定光」5齣經典舞作。

鴻鴻策劃的對應電影包括印度薩雅吉雷導演的「大樹之歌」、韓國李滄東導演的「生命之詩」、日本高嶺剛導演的「運玉義留」、日本足立正生導演的「斷食藝人」，以及蔡明亮導演的「你的臉」，讓觀眾有機會在大銀幕上同時欣賞到舞作與電影的雙重饗宴。

藍祖蔚表示，能夠與雲門舞集透過影展相互對話，透過影片的不同視角，也讓觀眾有另一種解讀雲門舞集舞作的機會。

影展首日3月4日，林懷民將與藍祖蔚談「1978至2023，『薪傳』再現」。3月11日鄭宗龍將與蔡明亮共同分享創作想法。詳情可上國家影視聽中心網站與OPENTIX售票系統查詢。（編輯：管中維）1120217