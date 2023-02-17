第21屆台新藝術獎入圍名單公布 5月揭曉3獎項

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）第21屆台新藝術獎17組入圍名單公布，5月底將揭曉3大獎項，其中「表演藝術獎」「視覺藝術獎」，獎金各新台幣100萬元，；另外，將選出不分類的「年度大獎」，獎金150萬元。

台新銀行文化藝術基金會今天發布新聞稿表示，第21屆台新藝術獎入圍名單，「視覺藝術」包括「三羽」蔡咅璟、「非遊記」策展人鍾適芳及協同策展人廖雲章、張正、Gridthiya Gaweewong、Thanom Chapakdee、Arthit Mulsarn；「海洋與詮釋者」策展人高森信男。

其他還有「高枕無憂的你—從瘟疫到戰爭：關於災厄如慶典的一魚兩吃」黨若洪；「傾聽島嶼的聲音」策展人陳宣誠／共感地景創作、協同策展人廖億美／好多樣文化工作；「間奏請稍候」倪祥、「複眼叢林」張徐展、「褶肉記」蔡佳宏以及「邊角的風標」陳庭榕。

「表演藝術」類包括bulabulay mun？蒂摩爾古薪舞集、「不存在的金烏」秋杉所在、「回家」複象公場、「我好不浪漫的當代美式生活」卓家安、「沿海六個夢」測不準工作室X洄遊式創作集。

另外，還有「偵探學」周曼農／巴洛克機器工作室；「陰間條例：冥戰篇」開拓動漫事業有限公司／演出：貪食德工作室，以及「崩—無盡之下」李貞葳X法庫亞．佐坦。

第21屆台新藝術獎由汪俊彥、吳孟軒、吳思鋒、吳嘉瑄、陳宜貞、張晴文、曾少千、黃亞歷、龔卓軍9名提名觀察人組成評選團，從115組被提名並同意參選的展演當中選出入圍名單。

17組入圍作品當中，高達12組藝術家首次入圍。創作內容反映時下社會現況，包含全球關注的戰爭、環境、疫情問題所延伸的反思，以及生命與生存議題，如身心耗盡症候群的擬態、民間宗教及信仰的探查、原民族群的身分狀態與歷史記憶、邊緣處境的觀點與美學連結、長期照護問題等。

17組入圍作品將於5月下旬決選，5月27日舉行頒獎典禮。基金會將於4到5月規劃藝術獎系列推廣活動。（編輯：管中維）1120217