司法院趨勢講堂 林懷民暢談雲門歲月

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司法院17日下午舉辦「趨勢講堂」第4場次，邀請雲門舞集創辦人林懷民（右2）出席演講，主題為「鄉下孩子的江湖行 林懷民談雲門歲月」。中央社記者林長順攝 112年2月17日

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（中央社記者林長順台北17日電）司法院「趨勢講堂」今天邀請雲門舞集創辦人林懷民演講。林懷民指出，雲門不是搬演外國舞作，是從東方文化中吸取精神，再與西方的技巧、嚴謹結合，跳出屬於台灣人的舞作。

司法院下午舉辦「趨勢講堂」第4場次，邀請雲門舞集創辦人、舞蹈藝術界國寶級大師林懷民演講，演講主題為「鄉下孩子的江湖行 林懷民談雲門歲月」。

林懷民首先分享自己的成長過程，提到自己大學時考上法律系，大二轉學新聞系，畢業後到美國讀書並接觸舞蹈，當時有同學大學時休學去參加甘迺迪總統發起的和平工作團，他也因此受到啟發，開始思考怎麼樣能夠參與社會。

林懷民說，後來回到台灣，因緣際會之下，成立雲門舞集，雲門不是搬演外國舞作，也不是重編傳統戲曲，而是從東方文化中吸取精神，再與西方的技巧、嚴謹結合，跳出屬於台灣人的舞作。

林懷民細數雲門成立以來，篳路藍縷的開創過程，並以重要作品為經緯，娓娓道來其間的心路歷程，例如1978年「薪傳」是向開墾台灣的先民致敬，1993年的「九歌」是從台灣前輩畫家林玉山的作品「蓮池」獲得靈感。

另外，1997年的「家族合唱」從新港人的老照片喚起白色恐怖的歷史記憶、1998年「水月」融入太極、2001年的「行草」則是與書法結合。

林懷民並談到暫停演出及八里排練場火災，雲門重新站起來的因緣，並分享在池上秋收稻穗藝術節演出時，在稻田中搭建2500座椅的舞台，培訓了200多名志工，讓當地的農民、學生都參與在其中。

回顧40餘年的演出生涯，林懷民說「夢不能不做，新港出來的小孩，又回到了農村」。（編輯：方沛清） 1120217