台灣工藝中心宣揚台灣色 織染技藝驚豔加拿大

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（中央社記者程愛芬溫哥華18日專電）台灣工藝中心6位織染藝術家在加拿大宣揚「台灣色」，除了有織品展覽、柿染手作，也與溫哥華當地的織染藝術家交流，商討未來進一步合作，期盼世界認識台灣工藝美學。

加拿大溫哥華知名的「農曆新年藝術節」（Lunar Fest）今年推出「台灣色」（Color of Formosa），從1月20日起推廣台灣天然染色工藝一夕列活動。

台灣工藝中心藝術家訪問團由著名的工藝大師陳景林帶隊，2月中起陸續拜會溫哥華美術館、溫哥華博物館、原住民藝術工作坊等地，與當地藝術家交流，分享如何讓傳統工藝變得更生活化、時尚化的經驗。

陳景林對中央社表示：「台灣工藝中心過去與亞洲的接觸較多，現在希望擴大到美洲和歐洲，因此這次首度來加拿大展覽，奠定好的基礎，接下來會在夏天舉行「台灣工藝大展」，呈現台灣工藝多領域的精緻面；還希望與加拿大的博物館機構展開合作關係，建立一些長期互展的計劃，甚至締結『姊妹館』。」

工藝中心訪問團一行人這兩天參訪了溫哥華絲綢工作室和原住民織染工作室，對溫哥華本地藝術家保留傳統技藝的純粹性感到興奮。

陳景林說：「原住民編織工藝家孔普斯特（Rita Kompst）和菇菌生物學家麥克多納（Zoe McDonell）的合作令人印象深刻，因為加拿大有很多野生菇菌，他們提煉菇菌天然顏料和編織技藝相結合，呈現出美麗的大地色系，非常獨特。」

「多位藝術家在溫哥華絲綢工作室的成果，也讓我們感受到豐富的視覺和觸覺多樣性，尤其知道工作室裡還養蠶，看到蠶的整個生命週期，從蠶寶寶、化蛹、作繭，後來化身飛蛾，再為來年交配和產卵。這種對環境生命的呵護，與台灣宣揚『綠工藝』的理念非常契合。」

陳景林表示，台灣的工藝過去20年來不僅重視保留傳統技藝，更朝材料研究、產品設計與價值取向三個層面，導入時尚概念以呼應時代需求，因此引發更多共鳴。相較之下，加拿大傳統技藝走向現代化的步調較慢，這正好是台灣工藝界可切入的關鍵，未來能將許多台灣的創意研發傳播到加拿大。

參訪團之一的藝術家馬毓秀也對中央社說：「東西方的生活體驗很不同，這一次體驗到加拿大藝術家的人文生活，也有了新啟發，未來的展覽或是手作體驗上，可讓台灣和加拿大的雙向連結有更多豐富的層次。」

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「台灣色」 的一系列活動中舉辦多場柿染的手作樂趣。台灣藝術家們向參與的大小朋友介紹台灣獨特的「柿染文化」，因為柿子有「太陽之染」稱號，染色性強大，越曬越美麗；還分享了加拿大特產的楓樹、松杉柏等長青植物也都是好染料。許多民眾在現場動手嘗試，親眼看到青澀柿汁釀成樸素時尚，都驚喜不已。

陳景林說，這次是加拿大初體驗，未來更多活動希望進一步讓國際貴賓了解兼容自然、循環、平衡、寬容、生命力的台灣工藝精神。（編輯：韋樞）1120219