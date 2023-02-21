表彰藝術家陳陽春貢獻 文化部頒贈旌揚狀

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（中央社記者王寶兒台北21日電）華陽獎創辦人陳陽春今年2月9日辭世，享壽78歲。文化部政務次長王時思今天代表文化部長史哲出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，表彰其對台灣藝術的傑出貢獻。

陳陽春為深耕及推廣台灣水彩藝術，於1999年成立台北市陽春水彩藝術會，並在2007年起創辦華陽獎，徵畫範圍自台北逐步擴大至全球，而後與台北指南宮合作，成立陽春畫苑及開辦台灣學生水彩華陽獎等，對促進國際文化交流、培育水彩專業人才貢獻良多。

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文化部今天發布新聞稿表示，陳陽春也曾受文化部所屬國立國父紀念館邀請，以畫作「逸仙．荷蹤」及「翠亨．荷趣」等，展現中山公園內翠湖荷花盛開景象。

陳陽春之子陳怡成今天代表受贈父親的文化部旌揚狀，王時思表示，感佩陳陽春對於台灣水彩畫的推廣與深耕，並致力將台灣的美推廣到世界各地，其畢生的藝術成就與貢獻，將留給後人無限想念。（編輯：李亨山）1120221