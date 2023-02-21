保正作家蔡秋桐影像、詩集發表 體現台灣文學美

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）作家蔡秋桐善於以漢文、台灣話文夾雜書寫，雲林縣文化觀光處今天舉行「保正作家」蔡秋桐作品《蔡秋桐詩文集》及《蔡秋桐影像集》新書發表會，讓大家細品台灣文學之美。

響應世界「世界母語日」、推廣雲林在地文學作家蔡秋桐作品，雲林縣文化觀光處今天舉辦蔡秋桐新書發表記者會，雲林縣文觀處長陳璧君、台灣文學館副館長蕭淑貞、蔡秋桐的家屬等人出席。

陳璧君指出，由雲林縣文觀處、中央研究院台灣史研究所、國立台灣文學館共同編纂出版《蔡秋桐詩文集》及《蔡秋桐影像集》，蔡秋桐的文學與影像見證著戰前、戰後雲嘉農村社會發展與地方事務，是台灣文學作家與作品研究的重要資料之一。

她表示，蔡秋桐在日治時期曾任地方保正，因此有「保正作家」之稱，蔡秋桐創作文字語言以漢文、台灣話文夾雜書寫，具有強烈本土語色彩，宛如是扎扎實實地從台灣土地上長出來的文學，厚重而樸實，有台灣原味。

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雲林縣文觀處指出，蔡秋桐為台灣文學史上重要作家，其作品對於農村文學、台語文學、地方史事都有重要意義，為提升人文素質，閱讀文學經典，培養良好文化底蘊，希望藉此讓民眾深入了解蔡秋桐事蹟及作品，進而發掘更多雲林在地的文學創作。

蔡秋桐的故鄉在雲林縣元長鄉五塊村，當地信義國小的校地、校歌、校徽及設置等無一不與他息息相關，因此學校將現有「讀冊館」轉型活化為「蔡秋桐文學館」，期盼讓更多人了解蔡秋桐的生平事蹟。（編輯：戴光育）1120221