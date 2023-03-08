戒嚴時期政治受難者墓園遭毀 北市府：盡力復原

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台北市戒嚴時期政治受難者墓園位於六張犁公墓範圍內，105年被登錄為文化景觀，但近期有民眾發現，竹叢已遭人剷除並棄置於旁，懷疑可能是殯葬處人員在除草時誤將竹叢去除。（許家蓓辦公室提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年3月8日

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北市戒嚴時期政治受難者墓園位於六張犁公墓範圍內，105年被登錄為文化景觀，近期卻被發現，傳說導引受難者家屬尋獲這座墓園的一片殘存竹叢，已遭人毀壞。北市府表示，將努力恢復原貌。

根據台北市文化局登錄資料，戒嚴時期政治受難者墓園是200多名戒嚴時期政治受難者長眠之處，當時受難者遭槍決後，家屬若要認領歸葬，需繳交新台幣400元到2000元的鉅額「贖屍金」，許多人因家貧無力支付，但更多的是害怕擔心受牽連而不敢出面，只能讓親人被草草下葬。

台北市文資會審議認為該空間場域具有歷史事件見證意義，在105年公告登錄為台北市文化景觀，範圍包含3處墓區、紀念公園及骨灰塔，並以墓區內屬受難者墓地或墓碑為保存對象，管理人為台北市殯葬管理處。

依據文化資產保存法第62條規定，市府擬定「戒嚴時期政治受難者墓園文化景觀保存維護計畫」，載明第1墓區有一處殘存竹叢，相傳是受難者徐慶蘭託夢給家屬的地標，也是此墓園被發現原因，建議應予保留。

但近期有民眾發現，竹叢已遭人剷除並棄置於旁，懷疑可能是殯葬處人員在除草時誤將竹叢去除。市府獲報後在昨天下午邀集文資委員前往會勘。

殯葬處副處長蔡名娟向中央社記者表示，據附近居民指稱，竹叢應該是之前颱風帶來豪雨時有受到破壞，後續又有人搬移，所以現在無法確認到底是誰去移動。

蔡名娟指出，目前最重要的就是依照文資委員建議，盡量恢復竹叢原貌並加固，同時增加定期巡查頻率，減少被破壞可能。

文化局說明，已請殯葬處提出恢復方案、送文化局核准，儘速恢復竹叢意象，並在明顯處設告示牌、加強巡檢頻率，同時會向文化部提出修法建議，在文資法中明訂破壞文化景觀罰則，強化保存手段。

民進黨台北市議員許家蓓表示，該墓園入口及指標系統不明確、道路有毀損，不僅造成安全疑慮，也讓探訪民眾一不小心可能破壞墓區景觀，殯葬處身為管理機關不能消極以對，文化局更必須依職權督導協助。

許家蓓呼籲，台北市長蔣萬安必須正視白色恐怖時期大量民眾遭迫害歷史，參與轉型正義推動工作，對於市府轄下不義遺址啟動更積極保存工作，並加強對過往歷史解說及人權教育推廣。（編輯：方沛清）1120308