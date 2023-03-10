梵蒂岡宗座圖書館珍藏抵台 故宮清明藏書相互輝映

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（中央社記者王寶兒台北10日電）故宮明天將推出「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展，這檔國際借展曾因COVID-19疫情3度延期。行政院長陳建仁表示，開展創下故宮創舉，也以東方宮廷及西方教廷藏書相互輝映。

國立故宮博物院今天舉行展覽開幕晚會，總統蔡英文、副總統賴清德特致賀電祝福展覽順利成功。陳建仁致詞表示，故宮在2016年首次與梵蒂岡合辦「天國的寶藏—教廷文物特展」，讓人得以一窺天主教自2000多年前傳承下來的文物。

陳建仁回憶，當時他以副總統身分參與，教廷出借珍貴文物來台展覽，展現深厚友誼。當時雙方也曾討論到，希望日後以圖書交流方式保持雙方互動。今年1月，他以總統特使身分前往教廷參加榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）喪禮，並在安排下，欣賞梵蒂岡宗座圖書館浩瀚典藏，感到無比震撼而感動的難以言喻。

陳建仁表示，歷經3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，特展延期3次，終於可以順利開展，讓全世界歷史最悠久、富有「文明寶庫」、「人類記憶」盛譽的研究圖書館典藏來到台灣，這次特展也是故宮的創舉，正是國際文化交流合作的具體展現。

梵蒂岡宗座圖書館與明、清兩代宮廷藏書的發展時期相當，兩者論質論量均相當可觀，此次將於特展中相互輝映。梵蒂岡宗座圖書館成立於15世紀中葉，為教皇藏書所在，而明清兩代宮廷藏書是中國宮廷藏書史的鼎盛時期。

梵蒂岡宗座圖書館暨宗座檔案館總館長扎尼總主教（Archbishop Angelo Vincenzo Zani）致詞表示，今天開幕的展覽，是幾年前雙方展開對話交流及文化合作的一項成果。有鑑於「天國的寶藏—教廷文物特展」的成功，以及為強化和台灣的文化聯繫，在2018年受故宮邀請，推廣介紹梵蒂岡宗座圖書館的展覽。

扎尼表示，展覽將分為6個部分，試著凸顯圖書館最重要的成長與發展階段、並按年序呈現出梵蒂岡宗座圖書館的歷史。

國立故宮博物院院長蕭宗煌指出，根據梵蒂岡宗座圖書館的「文物借出規定」，通常不允許超過3至5件藏品外借展出，此次梵蒂岡宗座圖書館主動提出借展故宮42件原件，實為難能可貴，故宮深表感謝。

「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展明天起將於故宮北部院區正館103、104陳列室展出至7月16日。（編輯：陳政偉）1120310