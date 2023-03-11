史哲探班鹽水大飯店片場 盼拍出更多台灣故事

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）公視台語台製作劇集「鹽水大飯店」正在高雄大社拍攝，文化部長史哲今天到場探班表示，目前正整合文化部內相關部門及法人，期待透過相關措施，鼓勵拍攝更多台灣故事。

由公視台語台製作的劇集「鹽水大飯店」正在高雄大社拍攝，劇本改編自前行政院農業委員會副主委戴振耀「耀伯」故事，史哲今天帶著冬瓜檸檬冷飲，前往豔陽下拍片現場探班，向導演鄭文堂、林志儒，以及主要演員張耀仁、洪毓璟與劇組人員打氣鼓勵。

文化部今天發布新聞稿指出，史哲現場讚許飾演青壯時期戴振耀的演員張耀仁細膩表演呈現，傳遞出耀伯的樸實與爽朗。同時也與鄭文堂聊到，在南部拍片因為天空晴朗、日照時數夠長，每天都可以多搶拍2到3小時，笑虧鄭文堂都被南部驕陽曬出口罩痕。

史哲表示，影視作品是國家文化力重要展現，就任文化部長1個多月，2度前往劇組探班，就是希望能了解COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後台灣影劇製作狀況。目前也整合文化部內相關部門及法人，期待透過投資、補助及友善環境等措施，鼓勵拍攝更多台灣故事及場景，並與國際合作，共同壯大台灣文化內容。

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「鹽水大飯店」為公視台語台與綠光全傳播公司聯合出品，是由曾獲威尼斯影展國際影評人週獎、金馬獎、金鐘獎等多項國際影視大獎的鄭文堂，以及多次奪下金鐘獎及印度國際影展金孔雀獎的林志儒所執導的時代劇，改編自「鹽水大飯店：戴振耀的革命青春」一書。

故事記錄台灣農運先驅、前農委會副主委戴振耀年少歲月，以戴振耀夫婦愛情故事，及一起長大的兄弟情誼為主軸，見證台灣在1970年代革命青春。這部劇集也是高雄市政府的「高雄人」影劇投資範疇從電影擴展到影集製作的首部作品。（編輯：黃世雅）1120311