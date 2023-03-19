客發中心左堆聚落展 獲美國繆思設計大獎肯定

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「行尞南岸十三庄－左堆聚落展」目前正在屏東佳冬蕭屋展出，以生態博物館理念策展，加上在地師生、地方家族共同參與，獲得2023美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）景觀設計文化遺產類銀獎肯定。（客家委員會客家文化發展中心提供）中央社記者張雄風傳真 112年3月19日

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（中央社記者張雄風台北19日電）客發中心正在屏東佳冬蕭屋展出的「行尞南岸十三庄－左堆聚落展」，以生態博物館理念策展，加上在地師生、地方家族參與，獲美國「繆思設計大獎」2023景觀設計文化遺產類銀獎。

客家委員會客家文化發展中心發布新聞稿表示，美國「繆思設計大獎」（MUSE Design Awards）是由國際獎項協會（IAA）主辦的重點設計賽事，以發掘全球設計繆思為宗旨，旨在鼓勵設計界不斷突破、創新與永續性思考，在全球設計領域極具影響力。

客發中心主任何金樑表示，客發中心在2022年開始籌備「左堆聚落展」時，即以「聚落在地展示」的方式策展，一開始就打破既往在一般博物館內展覽的刻板想像形式，用另一種方式結合生態博物館理念策劃。

何金樑指出，策展期間也邀請在地居民集體參與，把聚落裡的特色與生活記憶分享給觀展民眾，讓民眾了解並認同「庄頭就是展現六堆客家的重要一環」作為策展設計。

客發中心官員告訴中央社記者，左堆是六堆地區唯一臨海的區域，包括屏東縣的新埤鄉與佳冬鄉2個鄉，因位於北岸河的南邊，所以舊有「南岸十三庄」之稱。

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客發中心補充，策展前期除了文獻爬梳，也深入進行田野訪談，並與蕭、羅、楊、林、戴、賴等在地移墾家族後代，以及甫獲厄瓜多國際詩歌獎的醫師曾貴海、茄冬文史協會理事長楊景謀、學校師生等熱心居民，一起從在地記憶與視角共同討論。

客發中心表示，第一檔「伏湧新埤頭」聚落展去年在新埤鄉建功村鍾屋伙房完成展出；第二檔「𠊎佇茄苳腳」從去年12月24日至今年4月23日在佳冬鄉蕭屋伙房展出，歡迎大家前往參觀。（編輯：張雅淨）1120319