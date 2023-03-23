金枝演社改編存在主義經典 他人是地獄還是天堂

（中央社記者邱祖胤新北23日電）金枝演社創團30年推出新作品「再一步，天堂？！」改編存在主義大師沙特經典「無路可出」，將台式職場角力搬到令人窒息的科幻空間，24日將在淡水雲門劇場舉行首演。

金枝演社劇團今天在雲門劇場舉辦彩排記者會，創辦人王榮裕致詞時表示，「無路可出」最有名的台詞「他人即地獄」，但他人的地獄也可能是別人的天堂。王榮裕感謝這齣戲讓他重新認識存在主義。

導演施冬麟致詞時表示，其實他和存在主義非常不熟，但他從大學時期接觸「無路可出」這個奇妙的劇本後，卻成為往後戲劇工作的繆思，尤其劇中3個主角無法停止的互相攻訐，投射出人性的複雜，雖然劇情是不寫實的，卻一直讓他覺得真實無比。

施冬麟提到，他與編劇張敦智討論，現代人早已熟知沙特（Jean-Paul Sartre）原作「他人即地獄」的概念，改編時是否還有突破的可能？於是「天堂」的想法跑出來，透過主角們對美好天堂的想像和渴望，進一步挖掘人性迷思。施冬麟說：「就好像佛家說的，一念天堂，一念地獄，而你的念會帶著你跨出哪一步？」

「再一步，天堂？！」劇情描述3個性格、背景各異的男女，為了各自的欲望和目的，先後與一間神秘的科技公司簽約，意圖進入名為「天堂」的客製化虛擬實境，卻意外陷入無法逃脫的空間，3人在進退兩難間互相指責埋怨，勾起新仇舊恨，將彼此逼入絕境。

此外，施冬麟更在劇中加入科技公司職員角色，在外圍不斷重複雷同的日常對話與動作，形成另一種「無路可出」，他表示，這個想法是為了向另一部經典貝克特的「等待果陀」致敬。

金枝演社「再一步，天堂？！」將於3月24日至26日在雲門劇場演出。（編輯：張雅淨）1120323