叫我表演藝術經紀人 文化+揭幕後甘苦

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）表演藝術沒有國界，透過經紀人的引介，讓美好演出帶來感動。第130期文化+「叫我表演藝術經紀人」請旅居國外的表演藝術經紀人現身說法，暢談如何與藝術家溝通，進而推向世界舞台。

一場幕前的風光演出，靠的是背後有許多團隊工作人員各司其職才能一起完成，表演藝術經紀人正是其中之一，他們作為藝術家的代言人，與製作團隊、場館及媒體等協調溝通，才能讓藝術家站上舞台，完成動人的演出。

如何做好一名表演藝術經紀人，旅居德國的德國藝術經紀公司Liu Kotow International Management & Promotion創辦人之一劉又慈說，經紀人這個職業有太多面向，有時候是管家，有時候是心理醫生，有時候也是閨密，「我還是得知道一點私生活，誰誰交男朋友，誰想結婚了，才能夠把行程安排到最好。」

如何扮演好一個經紀人的角色，旅居美國、目前是紐約SOZO副總監的葉怡君認為，一是要有國際性的視野，二要語言夠好，三要懂得聊天，四要很靈活，「台灣教育從小告訴我們大家，過程很重要，結果並不那麼重要，但是我們這一行很現實的是，結果最重要。」

善於溝通協調之外，好的經紀人也要能將心比心，旅居德國紐倫堡的亞藝藝術創辦人黃淑琳認為，要把音樂家放在利益之前，「有時候音樂家要的只是一份安心。」黃淑琳說，幫音樂家在音樂會前做好層層把關，比如確定曲目、班機、簽證、合約等等，讓他們能安心演出，才能建立彼此的信任。（編輯：張雅淨）1120328

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