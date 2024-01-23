台南市立博物館「府城故事地圖」 探索文化之城

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（中央社記者張榮祥台南23日電）台南建城400年，台南市立博物館攜手國立故宮博物院建置「府城故事地圖」資料平台，探索解讀這座由「水」、「地」、「街」、「城」孕育而生的文化之城。

台南市立博物館建置的「府城故事地圖」資料平台，位於館內1樓左側休息區電腦，帶領民眾以全新視角剖析台南DNA，展開橫跨百年的探索之旅。

台南市立博物館今天發布新聞稿指出，「府城故事地圖」由3個主題組成，包含「福安坑追憶」、「上山下海十字街」及「重修台郡各建築圖說」。

「福安坑追憶」主述水文河川，尋找因市區發展掩蓋不復存在的福安坑溪，但從街廓中奇特地形、磚造遺構和地方俗語，仍可看見台南水文記憶。

「上山下海十字街」則是隨著起伏的大街小巷及豐富文化資產，見證百年生活周遭地形變化。

配合故宮館藏的「重修台郡各建築圖說」圖文冊，讓人走進府城豐厚歷史人文空間，了解修建緣由及背後地方與官府互動關係。

台南市立博物館長王世宏表示，「府城故事地圖」讓人從地圖殘存紋理，透過情境式導覽，對應古今歷史現場，一睹台南多樣深厚變化，加深認識台南的水文、土地、街區及城牆空間，傳達多元視野的台南史，感受台南魅力。（編輯：張雅淨）1130123