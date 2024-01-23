更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本京阿尼36死縱火案 凶嫌青葉真司判死刑
首頁 / 文化

台南市立博物館「府城故事地圖」 探索文化之城

2024/1/23 17:32（1/23 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南建城400年，市立博物館建置的「府城故事地圖」資料平台，位於館內1樓左側休息區電腦，帶領民眾以全新視角剖析台南DNA，探索解讀這座文化之城。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年1月23日
台南建城400年，市立博物館建置的「府城故事地圖」資料平台，位於館內1樓左側休息區電腦，帶領民眾以全新視角剖析台南DNA，探索解讀這座文化之城。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年1月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南23日電）台南建城400年，台南市立博物館攜手國立故宮博物院建置「府城故事地圖」資料平台，探索解讀這座由「水」、「地」、「街」、「城」孕育而生的文化之城。

台南市立博物館建置的「府城故事地圖」資料平台，位於館內1樓左側休息區電腦，帶領民眾以全新視角剖析台南DNA，展開橫跨百年的探索之旅。

台南市立博物館今天發布新聞稿指出，「府城故事地圖」由3個主題組成，包含「福安坑追憶」、「上山下海十字街」及「重修台郡各建築圖說」。

「福安坑追憶」主述水文河川，尋找因市區發展掩蓋不復存在的福安坑溪，但從街廓中奇特地形、磚造遺構和地方俗語，仍可看見台南水文記憶。

「上山下海十字街」則是隨著起伏的大街小巷及豐富文化資產，見證百年生活周遭地形變化。

配合故宮館藏的「重修台郡各建築圖說」圖文冊，讓人走進府城豐厚歷史人文空間，了解修建緣由及背後地方與官府互動關係。

台南市立博物館長王世宏表示，「府城故事地圖」讓人從地圖殘存紋理，透過情境式導覽，對應古今歷史現場，一睹台南多樣深厚變化，加深認識台南的水文、土地、街區及城牆空間，傳達多元視野的台南史，感受台南魅力。（編輯：張雅淨）1130123

#台南市
#故宮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.17