一起寫台南歷史 民間捐贈藏品市博收受逾百件

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（中央社記者張榮祥台南29日電）轄管全市4大館舍的台南市立博物館去年12月開幕，開館首推「自造台南」常設展，民間藏家及市民也響應捐贈私人收藏，館方統計，累計捐贈逾100件，包含清領土地契約、丈單等。

台南市立博物館今天發布新聞稿指出，台南市立博物館「自造台南」常設展，以「台南人的博物館」為宗旨，共同撰寫台南歷史，民間藏家及市民也響應捐贈私人收藏，包含清領土地契約、土地丈量丈單等公文書、特殊農業用具、民俗信仰器物、不同時期建築構件等逾100件，為不同時期生活足跡留下紀錄。

館方表示，民間藏家捐贈藏品，承載台南珍貴過往歷史文化，清領地契資料、土地買受文件等古書契，完整留存從乾隆至光緒年間家族土地買售、讓與過程，忠實呈現民間現實社會生活縮影。

另多件單、雙頭鋤草機及刨絲機等特殊農具，顯見農業轉型機械化生產前後的台灣社會風貌，農民以更有效率方式提高生產量，表現出庶民生活奮鬥打拚。

市博館長王世宏表示，博物館的存在，不僅回望過去歷史，也為當代及未來世代留存註記，讓文物述說故事，以認識城市發展歷史。（編輯：陳仁華）1130229