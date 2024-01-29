國家人權博物館新春開館 文化幣青年參觀有好禮

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）文化部所屬國家人權博物館邀請民眾走春、看展，年節期間將推出多項入園打卡優惠，文化幣持有青年有文創品折扣，還可獲得金典獎作品「殘骸書」等出版品。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，人權館2月12日到14日（初三至初五）開園，期間造訪景美園區打卡，持有文化成年禮金（文化幣）青年透過參觀景美園區主題展及當期特展，可獲「走出霧之森」、「翻頁之後」繪本及「殘骸書」等出版品3選1。

根據人權館新聞資料，民眾到景美紀念園區任一地點於FB或IG拍照打卡，並向博物館商店或兵舍4號文創咖啡坊服務人員出示畫面，即可獲得「環保摺疊杯」、「人權環保餐具組」、「人權文創筆袋」或紀錄片「尋找湯德章」電影票等好禮4選1。

人權館表示，「白色恐怖歷史現場－白色恐怖景美紀念園區主題展」以最新史料及近年研究成果完整呈現台灣威權體制脈絡，展示左翼案件、台獨案件、軍隊、原住民族、金馬地區等白恐案件，展現不同世代面對威權的抵抗行動，邀請觀眾透過「人權之眼」重新審視白色恐怖記憶。

「天曉之前 思念文物典藏展」則呈現政治受難者及其家屬捐贈的「人權文物」，包含書信、手札、照片、衣飾、送物單、工藝品、書畫等珍稀藏品，以時空情境引領觀眾藉由承載著時代記憶的物件，追尋政治受難者的生命故事，認識台灣社會為自由民主奮鬥的足跡與信念。

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「我們的世界不斷在開門」特展將延展至2月18日。由策展人沈菲比策劃，以政治受難者曹開及歐陽劍華兩名藝術家前輩為引路人，集結王安琪、王淑燕、鄧博仁、沈君儀、林靖偉、吳淑麟等6名當代藝術家，反芻曹開與歐陽劍華的創作，以當代藝術叩問白色恐怖的歷史大門。

人權館除推出春節活動邀請民眾走訪園區看展，年節後也將以「寫繪人權」為主題參與2024台北國際書展，現場將展示累積4屆的「畫話：一座島嶼的故事」人權教育繪本工作坊50件學員成果，以及繪本「走出霧之森」、「翻頁之後」原畫，一窺從發想到出版的創作堂奧。（編輯：郭諭儒）1130129