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工藝中心將廟裝進立體書 領人認識傳統之美

2024/1/29 16:42（1/29 17:21 更新）
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國立台灣工藝研究發展中心發表「神ê厝 咱ê廟－台灣寺廟工藝」立體書，除利用紙藝技法展現寺廟工藝，還加入擲筊聲、抽籤筒聲等，讓人從視覺、聽覺體驗傳統工藝之美。（工藝中心提供）中央社記者王寶兒傳真 113年1月29日
國立台灣工藝研究發展中心發表「神ê厝 咱ê廟－台灣寺廟工藝」立體書，除利用紙藝技法展現寺廟工藝，還加入擲筊聲、抽籤筒聲等，讓人從視覺、聽覺體驗傳統工藝之美。（工藝中心提供）中央社記者王寶兒傳真 113年1月29日
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（中央社記者王寶兒台北29日電）繼「寺廟就是一座工藝博物館」特展後，工藝中心再以傳統寺廟為靈感，發表「神ê厝、咱ê廟-台灣寺廟工藝」立體書，利用紙藝技法展現寺廟工藝，還加入擲筊聲、抽籤筒聲等，令人身臨其境。

國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮今天透過新聞稿表示，寺廟不只是常民的信仰中心，更是傳統藝術與民俗工藝的寶庫，這本立體書就像1座實境小劇場，融合寺廟空間、建築、工藝和職人，展現傳統工藝的多元樣貌和職人頂真精神。

工藝中心在2022年底曾於高雄佛光山策劃「寺廟就是一座工藝博物館」特展，獲得熱烈迴響，「神ê厝、咱ê廟-台灣寺廟工藝」立體書內容涵蓋石雕、木雕、彩繪、剪黏、交趾陶和刺繡等傳統工藝介紹，並結合AR實境技術、語音故事導覽。

立體書以寺廟中建築的木雕構件、彩繪門神、交趾陶寺廟裝飾及神將藝陣等傳統工藝與民俗文化為主題，運用紙藝技法展現多視角的寺廟工藝，包含使用「魚眼視角」展示台北艋舺龍山寺的三川殿與廟埕、隧道式架構展現台南八吉境道署關帝廳門神彩繪、展開式結構呈現彰化鹿港天后宮藻井等。

有趣的是，書中還以有聲故事書的形式，加入廟會聲、擲筊聲、抽籤筒聲特效，讓讀者能夠透過視覺、聽覺及觸覺感受傳統工藝之美。

工藝中心表示，希望能透過立體書啟發學童及青少年對台灣工藝文化探索的好奇心，後續將在台南、彰化、台北舉辦3場寺廟行旅活動，透過立體書為指南，帶領民眾探尋昔日「一府、二鹿、三艋舺」的寺廟工藝路徑。（編輯：張雅淨）1130129

#工藝中心
#台灣
#陳殿禮
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