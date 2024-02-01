新春遊草屯工藝中心 玩手作、賞主題展還可聽樂團

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）國立台灣工藝研究發展中心11日至14日推出新春市集、新春閱讀、新春體驗、新春樂音、新春競技、新春展秀主題活動，有樂團演出、手作課程、解謎遊戲、文創工藝市集、主題展等，邀遊客來走春。

農曆春節假期遊國立台灣工藝研究發展中心，大年初二至大年初五推出工藝展演、工藝體驗、工藝市集、趣味實境解謎等特別活動，工藝中心主任陳殿禮今天出席記者會表示，工藝中心前身南投縣工藝研究班於1954年成立，今年是工藝中心70週年，邀大家來走春，也暖身慶祝工藝中心70歲。

工藝中心發布新聞稿表示，春節精心為民眾規劃一場與工藝的美好邂逅，系列活動包含新春市集、新春閱讀、新春體驗、新春樂音、新春競技、新春展秀；新春體驗以「樂活生活」為概念，透過手作課程及工藝示範表演療癒身心靈；新春競技有適合親子的實境解謎，透過遊戲獲得工藝小知識。

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工藝中心指出，新春樂音邀阿卡貝拉樂團、爵士樂團及清新風格的獨立樂團演出；新春市集以特色「光之市」為主，募集各地特色文創工藝品牌；新春展秀則規劃多項工藝文化主題展，包含國際紙纖維藝術雙年展、國家工藝成就獎特展、台灣工藝百年進行式等，初二至初五不休息。

工藝中心表示，同樣重要的是，作為工藝中心70週年序曲「三生有幸，藝活相生」工藝特展，邀台灣工藝長、中、青世代作品共同展出，展場以龍年扣合傳承的「龍傳人」精神，邀遊客探索台灣工藝發展歷程及多元樣貌，也以此作為台灣未來推進新工藝運動的脈絡疏理。（編輯：陳仁華）1130201