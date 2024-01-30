文總除夕特別節目 破千片LED挑戰北流極限舞台

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）文化總會除夕特別節目「WE ARE我們的除夕夜」錄影場讓現場觀眾沸騰，光是舞台就使用超過1500片LED、超過400台燈光，打造可彈性變換的舞台結構，組出了無可取代的炫目視覺感。

文總今天發布新聞稿表示，台灣文化多元、豐富，為了除夕夜團圓日，WE ARE主打不同領域演出者「跨界共演」，許多組合都是「WE ARE限定」，節目編排包括北流有史以來，首次有職棒選手與啦啦隊站上舞台，首次有台灣歌仔戲演出，也首次完整復刻歌廳秀的秀場場景，符合9歲到99歲通吃的訴求。

文總秘書長李厚慶表示，由於節目多樣，舞台特別追求彈性，透過移動式大螢幕的重新組合、升降及地磚LED串聯，打造出具有氣勢和張力的大V型舞台，要讓不同類型節目都有最強的舞台體驗。

舞台設計「調皮工作室：PLAYFUL DESIGN STUDIO」表示，為了滿足節目多樣性的需求，舞台設有大大小小的LED螢幕，其中內區有3組24米對開結構LED，並安裝旋轉機關；外區有6米LED與28米的V型LED，還有多達300片地磚LED。

整體上透過旋轉和對開螢幕的靈活機關，配合超過400台燈光，組合出高達20種以上的空間氛圍，能適應多個表團的演出需求，讓每個節目都有不同的視覺效果。

舞台視覺則是由「固態影像Live」配合節目內容及演出者特色打造，包括重現經典台劇「想見你」中的唱片行畫面、藍寶石歌廳秀的華麗布景、棒球賽事轉播畫面、各大夜市招牌等，要給大家滿滿的台灣味。

其中，阿跨面的演出視覺，邀請到年輕書法家林佳穎揮毫，讓氛圍更雄壯；潮州土狗演出段落邀請到排灣族藝術家磊勒丹．巴瓦瓦隆（Reretan Pavavaljung）繪製原民圖騰；Yappy的演出橋段更是特製苗栗客家文化的𪹚龍與之搭配，豐富設計讓節目更添氛圍。

為了精彩演出也能在螢幕前呈現，這次在攝錄與音效上也開出高規格，整場演出出動多台攝影機，首次在北流使用天眼攝影機，跳脫平行視角，由上而下呈現大V舞台不同角度的視覺效果。整場演出音響控台的Channel數高達100CH通道，是專場演唱會4倍的量，演出使用4套多軌錄音系統，總計500音軌。

2024年「WE ARE我們的除夕夜」將於2月9日在華視主頻道、中華電信MOD，以及文化總會YouTube、文化總會Facebook、LINE TODAY、TaiwanPlus、Yahoo TV（2月10日）等網路平台播出。（編輯：張雅淨）1130130