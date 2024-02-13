鄧小樺漂洋過海說故事 保留香港離散文化

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（中央社記者邱祖胤台北13日電）邊緣、小眾文化經常被人們所忽略，卻經常充滿力量與啟發，香港詩人、作家鄧小樺認為，香港文化一直很邊緣卻又很豐富，她來台成立二〇四六出版社就希望讓更多香港故事被說出來。

鄧小樺過去在香港為作家們搭橋，不只創辦文學雜誌，成立文學館，還掀起「我香港、我街道」的書寫風潮，影響台灣對街道書寫的關注。

前年她來台創辦出版社「二〇四六」，讓許多不能在港出版的書籍得到機會，她始終認為「你自己的生命不只屬於你自己」，唯有幫人一把，才可能更豐富彼此的生命經驗。

鄧小樺表示，來台灣成立出版社的主要原因，是因為香港政治形勢已經產生變化，言論、出版自由受到限制，她希望為香港的出版打開一扇窗，尋找各種可能性。

從創社作周蜜蜜的回憶錄「亂世孤魂」、羅貴祥的短篇小說集「夜行紀錄」到陳冠中的評論集「又一個時代」，鄧小樺用「隨遇而安的遊牧狀態」來形容二〇四六出版社，它保留了香港離散中的文化。

鄧小樺笑說，香港是很著重出口轉外銷，香港本土出版及作家都很不錯，只是香港人面對的誘惑、娛樂太多，要普羅大眾特別注意到你，往往必須先出去外面闖一闖得到一些肯定，才會獲得香港的注重。

鄧小樺說，讓香港作家直接在台灣出書，等於讓出口轉外銷的境界再提高一個層次。

鄧小樺說，二〇四六狀態很像一個「遊牧」的狀態，如同香港人隨遇而安來到一個地方，不可能馬上占地為王，或自成一個小圈圈都不跟別人互動，「我很在意保留現在香港的離散文化，離散兩個字是我目前最喜歡的形容。」

鄧小樺說，就好像家裡忽然遭遇洪水，你坐在一個木盆裡隨著洪水飄流，經過你身邊的東西可能原本都是你的家當，你能撈什麼就撈什麼，撈到什麼你都覺得是珍寶，很多珍寶也許都被埋在土裡，沾滿了泥塵，就算看起來很髒，但得要有人把它好好洗乾淨。

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鄧小樺表示，她用一種「心滅計絕」的心情來做出版，希望許多香港人的作品變成一本又一本的書，壽命比作者更長，讓這些出版品傳承或者繼續發揚備受打壓的香港文化。

鄧小樺強調，邊緣文化絕對不能自我封閉，一定要跟更多的邊緣族群互動、對話，「在香港的時候，我們總是響往台灣的性別及小眾議題，以及不同族群之間怎麼去保留自己的文化，我也希望來到台灣能夠跟更多的邊緣社群互動交流，一起去尋找更大的世界」。（編輯：龍柏安）1130213