民間劇場重塑在嘉市 揪年輕人體驗坐廟埕賞戲曲

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義市政府與國立傳統藝術中心共同舉辦民間劇場重塑計畫，今天舉行記者會指出，自3月16日起將有數場精彩戲曲在廟埕開演，讓年輕人也能體驗坐在廟埕欣賞傳統戲曲文化的美好。

2024「傳統藝術開枝散葉－民間劇場重塑計畫」活動記者會今天在嘉義市政府舉行，以木偶劇「大話西遊－鬧天宮」與歌仔戲曲開場，並由嘉義市長黃敏惠與國立傳統藝術中心副主任陳修程共同敲響銅鑼，為自3月16日起一連4週熱鬧開演的戲曲活動揭開序幕。

黃敏惠致詞表示，兒時在廟埕看布袋戲、歌仔戲演出成為難忘而愉快的童年回憶，相信也是市民共同記憶。今年與國立傳統藝術中心共同主辦這項活動，讓更多愛好傳統戲曲的民眾有接近好戲機會，也讓年輕一代也能體驗坐在廟埕欣賞戲曲文化的美好。

陳修程指出，藉由外台戲重新打造老中青皆適宜的廟口看戲情懷，同時歡迎大家一起來看戲，找回最純粹人情味與看戲樂趣，也讓演出團隊都能獲得最大的支持與鼓勵。

嘉義市文化局表示，這次活動特別擇定在嘉義市宮廟廟埕與文化局廣場以系列匯演形式辦理傳統戲曲演出；巡演首站於3月16日、3月17日在九華山地藏庵登場，分別由陳麗香歌仔戲團與明華園日字戲劇團演出。

文化局指出，第2站於3月22日、3月23日在嘉義文財殿，由繡花園戲劇團與明華園天字團演出；第3站於3月30日、3月31日在文化局廣場，由金鷹閣電視木偶劇團與義興閣掌中劇團演出；第4站於4月6日、4月7日在國定古蹟嘉義城隍廟，由長義閣掌中劇團與蘇俊穎木偶劇團演出。（編輯：戴光育）1130302