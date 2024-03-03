台北文學季開跑 講座書展電影野放身心靈

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）「2024台北文學季」正式開跑，以「文學野生活」為主題，一連串作家講座、書展、影展活動從3月持續到6月，邀請民眾徹底解放身心靈。

根據台北市文化局發布的新聞稿，文化局主辦的「2024台北文學季」於2日正式起跑，日前在紀州庵文學森林舉辦活動起跑記者會。

台北市文化局長蔡詩萍致詞時表示，今年主題「文學野生活」盼藉文字的翅膀翱翔，藉由文字串接起不同世代，講師群除了作家、學者，更有文史工作者、漫畫家等橫跨不同領域的多元組合。

台北文學季總策畫封德屏表示，今年是文訊雜誌社承辦台北文學季第10年，每年都從中感受到台北作為寶藏，發現在台北跨領域是如此自然，來自不同地方的人們逐漸「融」在一起，帶來新的野性。

這次台北文學季開幕即舉辦一連3場以國際華文作家董啟章為題的座談會，董啟章致詞表示，他從1994年獲得聯合文學小說新人獎首次踏上台灣，當年從機場搭乘國光客運來台北領獎，之後捷運日漸開通，他羨慕台北很會保存「舊」的東西，如紀州庵古蹟已變成新的文學、文化場所。

這次文學季將與台北市立圖書館各分館攜手辦理「文學野讀──市圖好書展」，自20日起連續1個月在台北市各區分館透過精選相關書單、行動書車，邀民眾共讀。

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文學特展方面，5月4日至26日在剝皮寮歷史街區展出，策畫「編輯招募中：觀點、技術與對話」特展，邀請民眾成為「編輯群」的一員，觀看成為編輯所需具備的特質與眼界；另外，由5媒體人拆解「劇場」、「漢聲」、「人間」、「島嶼邊緣」、「騷動」5份刊物的前世今生。

壓軸的「台北文學‧閱影展」5月24日至6月6日在光點台北登場，今年特別向逝世10週年的諾貝爾文學獎得主馬奎斯（Gabriel García Márquez）致敬，選映日本前衛導演寺山修司「再見箱舟」以及改編馬奎斯重要同名作品「沒有人寫信給上校」、「愛在瘟疫蔓延時」等多部電影。（編輯：管中維）1130303