台、加學者交流 回顧歷史法案下的人權議題

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（中央社記者王寶兒台北10日電）加拿大在20世紀曾實施「戰爭措施法」，曾有台灣人受其影響而進入拘禁營。人權館今天邀請台灣歷史學者與加拿大策展人對談，交流台、加造成人權侵害的法案與社會脈絡，並回顧這段歷史。

國家人權博物館與加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大歷史博物館（Canadian Museum of History）合作，推出「遺失的自由──加拿大『戰爭措施法』」特展，今天舉行專題講座，由政治大學台灣史研究所教授薛化元與策展人薩維耶．傑林納斯（Xavier Gélinas）對談。

傑林納斯表示，加拿大國會於1914年8月通過「戰爭措施法」，在此法案施行下，出身自當時敵對國家及地區的移民家庭不僅受到歧視，更有許多人未遭審判就被迫放棄土地、工作及財產，送往拘留營監禁強迫勞動，印地安原住民及政治異議者也遭受同樣迫害。

薛化元指出，「戰爭措施法」與台灣有其淵源。像是台灣首名在日本完整接受現代醫學訓練的女醫師蔡阿信，在旅居加拿大時，就在該法案影響下進入日籍移民拘禁營。他也另外對照台灣過往訓政體制、戰後的國家總動員體制等，並解析戒嚴體制的許多爭議。

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薛化元表示，無論是「台灣省戒嚴令」或加拿大「戰爭措施法」，都是宣稱「為了國家安全、防衛、和平、秩序與福祉」而實施，然而在民主自由社會中，固然須有因應外在威脅的相關機制，但是不應該再以「保護國家安全」之名，實行可能對人權造成侵害的法律。

「遺失的自由──加拿大『戰爭措施法』」特展即日起於白色恐怖景美紀念園區兵舍6展出至9月8日。（編輯：張雅淨）1130310