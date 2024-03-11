台中「富興工廠1962」老屋活化 獲德國iF設計獎

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市老工廠活化的文創新聚落「富興工廠1962」，繼去年榮獲「德國紅點設計」及「日本GOOD DESIGN AWARD」等獎後，今年再奪「德國iF設計獎」，囊括世界3大設計獎。

「富興工廠1962」連續得獎，台中市文化局今天對於經營團隊活化老屋成為創意成功典範表示肯定，也鼓勵民眾踴躍前往體驗創意美學。

台中文化局長陳佳君表示，民國111年訂定「台中市歷史老屋再生補助作業要點」，結合文化部補助私有老建築計畫，串連地方企業、民間場域等資源，加速推動老屋再生，至今已累計協助16處老屋修復、7處老屋經營活化有成，其中「富興工廠1962」正是獲得文化經營類補助的成功典範。

文化局說明，「富興工廠1962」前身是超過1甲子記憶的化妝品老工廠，命名取自所在地東區「復興路」的諧音，透過清筑設計團隊用心營運，以跨界創新理念，結合消費、展覽、市集、課程等活動，創造為活化再生與職人共創的生態空間，為地方再造充滿藝文活力的新據點，也帶動老屋再利用示範效益。

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文化局指出，清筑設計團隊除了將老舊工廠廢棄、沒有使用的物件塑造為裝置藝術，更適當保留原有空間與使用痕跡，讓民眾感受老建築的生命與過往。園區內也匯集咖啡廳、餐飲、服飾、花藝、珠寶、香氛手作、公仔、黑膠唱片、攝影、酒吧、二手書等店家，將老屋打造為台中文創品牌聚集的新平台，榮獲各項世界設計大獎，更在國際上大放異彩。

「富興工廠1962」正推出「舊事時光屋」展覽，不僅有珍藏經典的音樂影像，還有早年的古老電子設備，結合文創聚落內店家精心藏品，帶領民眾進入80年代台灣獨特復古MTV小包廂的奇幻世界，感受復古年代的魅力，展期至4月30日止。（編輯：郭諭儒）1130311