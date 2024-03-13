楊牧逝世4週年 畢生心血「楊牧全集」上市

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（中央社記者王寶兒台北13日電）詩人楊牧2020年辭世，文壇友人與後學們組成編輯委員會，將其畢生創作編纂為共30冊「楊牧全集」今天上市。主編葉步榮說，全冊文學純度如24K金，期望更多讀者可以珍惜楊牧。

洪範書店今天舉行「楊牧全集」發表會，除洪範書店負責人暨「楊牧全集」主編葉步榮、楊牧妻子夏盈盈、目宿媒體董事長童子賢、編輯委員群陳義芝、須文蔚、楊照等人與會外，藝文界代表人物如林懷民、王榮文、羅智成、劉克襄、陳郁秀等人、台北市文化局長蔡詩萍也共襄盛舉。

葉步榮笑稱，全冊只收錄楊牧的文字作品，他人文字一概不收，可讓人感受到「原汁原味的楊牧」。楊牧創作忠於自我，從不做應酬文章，放眼望去文學史上幾乎沒有作家可以比擬楊牧作品的質與量。

「楊牧全集」依文類分為詩卷、散文卷、文論卷、譯著卷、別卷，全套總計375萬字。葉步榮表示，幸好過去60年都有剪報留存楊牧見刊的文章，感覺冥冥之中註定要編列全集，期望更多讀者可以藉由閱讀全集來珍惜楊牧。

值得一提的是，「楊牧全集」別卷裡所收錄的集外集與書信篇章，多是葉步榮努力將散佚在國內外各處的文稿信件收集而來，包括楊牧致余光中、王文興、白先勇、洛夫、林文月等友人的大批書簡，都是首次整理公開。

夏盈盈說，當時傳訊給童子賢提及出版「楊牧全集」一事，沒想到童子賢「秒回」表示支持，想像楊牧若能看到出版的書，必定如平時一樣平靜笑說「實在太麻煩大家了，不好意思。」

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童子賢回憶，國中時期在副刊上讀到楊牧散文，因此結下不解之緣，自己贊助支持出版的行動，是「往前一步的文學讀者」，就像王家衛電影裡說的「點一盞燈，有燈就有人」，很高興能參與全集付梓。

童子賢分享，聽說行政院副院長鄭文燦在今年台北國際書展時購入1套「楊牧全集」，他想隔空呼籲副院長要把書放在明顯的地方，讓大家都能拿起來閱讀。（編輯：李亨山）1130313