北藝中心新團隊上任滿月 雙核心策略介紹藝術家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北14日電）台北表演藝術中心第2任董事會2月上任，董事長王文儀今天說，將以前團隊為基礎持續深化，並將重點放在「雙核心」，一是向藝術家致敬，也開放新創者在創作過程中與外界互動。

王文儀率領包括執行長王詩尹在內一級主管，今天正式與媒體見面，說明年度新計畫。王文儀表示，很感謝前任董事長劉若瑀與執行長王孟超奠下的基礎，她們將繼續努力。王文儀說，這一任目標就是延續前任的努力，繼續往下扎根，深化北藝中心成為「亞洲共製中心」與「城市藝術劇院」。

王文儀表示，她將採「雙核心策略」，一是「前進中」，開放新創者在創作過程中讓觀眾參與交流，新創者與觀眾一起目睹作品誕生，獲得更多信心前進；對於資深重要的藝術家，北藝中心規劃「藝術家深度閱讀」，如台灣重量級導演黎煥雄、國家文藝獎得主導演王榮裕等，好好讓他們被觀眾認識。

王文儀表示，今年9月北藝中心將主辦「亞太表演藝術中心協會」（AAPPAC）年會，「這個年會12年前曾經在台北舉辦，相隔多年，藉著這個國際友人聚集台北的機會，北藝中心要將台灣表演藝術推向國際，以具體行動深化這個理念。」

AAPPAC年會將聚焦在全球表演藝術場館面臨的新挑戰，討論藝術創新、在地連結、長久永續、AI技術4大議題，藉由國際場館經驗分享，發揮深度的實質交流，並藉由共聚一堂為各場館創造合作機會。

北藝中心也將推出「台灣櫥窗計畫Showcase」，邀請台灣資深評論家組成專家小組，以評論家嚴選角度安排20至30個台灣團隊，以匯演方式呈現，展現台灣創作的多元樣貌。

參與者之一戲劇學者汪俊彥表示，他認為台灣目前傳統戲曲以及兒童演出創新能量豐沛，希望多介紹給各國策展人認識。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王文儀表示，北藝中心是個「人人劇場」，「我們希望為所有民眾服務，持續推動國際連結與人才培育，並且透過節目策展與全方位無死角的場館服務，打造一座民眾自然想親近的場館，實踐Open for All的願景。」

上任以來，王文儀每天很早就到北藝中心工作，與附近的民眾交談，「我很喜歡的畫面是，民眾會到2樓公共空間太陽廳來聊天休息，看著窗外疾駛而過的捷運，這片窗讓民眾自然地親近場館，也看得出來，北藝中心是為全民而開，我覺得很感動。」（編輯：張雅淨）1130314