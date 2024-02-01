北藝首屆董事長劉若瑀屆滿 清大教授王文儀接任

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北表演藝術中心第1屆董事長劉若瑀任期已滿，台北市文化局今天公布，第2屆董事長由清華大學音樂學系教授王文儀擔任，執行長則為資深產業人士王詩尹。

台北表演藝術中心民國110年掛牌成立，由優人神鼓創辦人劉若瑀出任首屆董事長、資深劇場人王孟超獲董事會通過聘任為執行長。

北藝中心第1屆董監事任期昨天期滿，今天在市長蔣萬安見證下舉行董事長交接儀式，由曾擔任台中國家歌劇院藝術總監的王文儀接棒。

蔣萬安會後透過新聞稿感謝劉若瑀及王孟超，在任內運用表演藝術專業、經驗及人脈，跨出非常艱難但又至關重要的第一步，帶領北藝中心完成開館任務，並與第1屆董監事及經營團隊累積豐厚成果。

蔣萬安期許，藉由王文儀在表演策劃及經營場館方面的豐富實戰經驗，未來3年能滋養北藝中心持續穩健地茁壯，成長為國際級的表演藝術場館。

王文儀表示，將承接並發揚光大劉若瑀為北藝中心立下開放場館Open for All的願景，並在王孟超奠定的基礎上，讓社區參與、人才培育及產業發展3個北藝中心的重要使命，從樹苗長成大樹，吸引民眾願意親近、感受綠蔭盎然。

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王文儀同時在今天提請董事會通過，由曾擔任台北兒童藝術節策展人、近年擔任台中國家歌劇院藝術副總監的王詩尹出任執行長。

文化局表示，第2屆董事共15人，名單兼顧表演藝術領域及經營管理長才；監事共5人，延攬具表演藝術、法律、財務及企業管理專業的專家學者，期許北藝中心作為國際級的表演藝術場館，培養更好的產業環境，持續產製優良內容，促進文化多元發展。（編輯：方沛清）1130201